Asah Kemampuan Menulismu di IIBF 2018

INDONESIA International Book Fair (IIBF) 2018 telah dibuka pada Rabu (12/9) dan akan berlangsung hingga Minggu (16/9) mendatang di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta. IIBF bukan hanya ajang promosi buku terbaru dari penerbit, namun juga mengasah kemampuan menulis lewat serangkaian lokakarya dan seminar, tanpa dipungut biaya alias gratis.

Jangan lewatkan talkshow seputar ISBN bersama Perpustakaan Nasional pada Kamis (13/9) pukul 16.00 Wib di Plenary Stage JCC. Ikuti pula workshop Penulisan Buku Anak dengan tema “Creating Narratives for Engaging Picture Books” di Summit Room JCC, bersama dua orang pakar yang kompeten di bidangnya, yaitu Alfredo Santos, penulis sekaligus Manager Penerbitan Buku Pendidikan untuk Asia Tenggara Room to Read, Filipina; Chatarina Trihastuti, Koordinator Proyek Penerbitan Buku Provisi Education.

Di hari yang sama pada pukul 16.00 dengan bertempat di Cendrawasih Stage JCC, akan ada peluncuran buku ‘Anak Kolong & Don Quixote’ terbitan Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan cerita Mouly Surya di balik adaptasi novel Mochtar Lubis ke film. Mouly dikenal sebagai sutradara film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak, satu di antara 20 film panjang yang berhasil menyisihkan 1.679 film hasil seleksi Directors' Fortnight Cannes. Dia adalah sutradara perempuan pertama Indonesia yang berhasil menembus tempat terhormat di Cannes.

Pada Jumat (14/9), akan ada workshop/seminar seputar lisensi buku anak dengan tema “How to Make Most Out of Your Content and Increase income: Licensing Children's Book Content” bersama Sylivia Schuster dari Carlsen Publisher, Jerman. Kegiatan yang juga didukung oleh Frankfurter Buchmesse ini akan dilangsungkan di Summit Room JCC.

Keesokan harinya, pelatihan yang tak kalah menarik akan digelar di Summit Room dengan tema “Memfilmkan Buku & Membukukan Film”. Pelatihan untuk para pembuat konten kreatif lintas bidang tersebut berlangsung selama lima jam, menghadirkan Ody Mulya Hidayat (produser), Putut Widjanarko (VP. Operation PT Mizan Publika), Meiske Taurisia (Produser Film Posesif, Arjuna), Fajar Bustomi (Sutradara Film Dilan 1990), dan Sekar Ayu Asmara (Penulis, Produser, Sutradara) selaku moderator workshop.

“Pendaftaran untuk ketiga workshop gratis di atas sudah ditutup. Tercatat sekitar 70 peserta yang telah mendaftar,” kata Caroline, penanggungjawab acara workshop. (M-1)