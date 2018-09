PTDI Apresiasi Nurtanio dan BJ Habibie

PT Dirgantara Indonesia (PTDI) memberikan penghargaan kepada dua tokoh nasional, yaitu Nurtanio Pringgoadisuryo dan Bacharuddin Jusuf Habibie. Keduanya dinilai berjasa terhap pengembangan industri kedirgantaraan di Indonesia.

Nurtanio mendapat penghargaan Lifetime Award to the Pioneer of PTDI untuk kategori Inspiring Leader. Sementara itu, BJ Habibie mendapatkan penghargaan Lifetime Award to the Founding Father of PTDI pada kategori yang sama.

Penghargaan diberikan pada acara Awarding Day sebagai rangkaian HUT ke-42 PTDI di Bandung, Jawa Barat, kemarin. Turut hadir ialah Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno dan Direktur Utama PTDI Elfien Goentoro.

"Penghargaan kepada Nurtanio karena tokoh perintis industri kedirgantaraan Indonesia, sedangkan kepada BJ Habibie berkat dukungan, prestasi, dan dedikasinya kepada industri kedirgantaraan Indonesia," kata Elfien.

Awarding Day ialah bentuk apresiasi kepada insan terbaik yang berkontribusi dalam mengembangkan industri kedirgantaraan di Indonesia.

PTDI juga memberikan penghargaan lainnya, yaitu Lifetime Award for Contributing Ideas for the Company dan Lifetime Award for the Outstanding Leadership for the Company.

Selanjutnya PTDI memberikan penghargaan kategori tribute to stakeholder untuk Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sebagai tribute to the most innovative for PTDI, dan Kementerian BUMN sebagai tribute to the most influencing for PTDI.

PTDI juga memberikan anugerah kepada Kemenhan sebagai tribute to the most supportive & dedicative for PTDI, dan Institut Teknologi Bandung untuk tribute to the best know-how contributor for PTDI.

Elfien menyatakan PTDI telah mengekspor 48 unit pesawat ke berbagai negara, seperti Thailand, Malaysia, Uni Emirat Arab, Senegal, Brunei Darussalam, Pakistan, dan Korsel.

Pada HUT ke-42, ia menegaskan sebagai momentum PTDI untuk mengimplementasikan transformasi perusahaan pada tiga aspek, yakni transformasi bisnis, operasi, dan budaya. "PTDI perlu transformasi dan meningkatkan daya saing SDM untuk menghadapi digitalisasi dan disruption," ucapnya.

PTDI ialah BUMN yang didirikan pada 1976 di Bandung dengan produk utama pesawat terbang.