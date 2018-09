Guru Perlu Miliki Lisensi

GURU menjadi komponen penting dalam kualitas pendidikan di Tanah Air. Sebab itu, diperlukan sistem yang dapat menjamin kualitas guru.

Salah satunya ialah dengan menerapkan teaching license atau lisensi mengajar pada semua guru. Negara yang pendidikannya maju karena menerapkan sistem lisensi mengajar ialah Singapura.

"Semua guru mempunyai teaching license. Jadi, di Singapura tidak sembarang orang bisa menjadi guru," kata praktisi pendidikan Indra Charismiadji menjawab Media Indonesia di Jakarta, Rabu (12/9).

Ia mengatakan itu terkait dengan pernyataan Wapres Ke-11 RI Boediono yang menganjurkan Indonesia belajar dari Singapura. Apalagi, majalah berita dan peristiwa internasional berbahasa Inggris The Economist menobatkan Singapura sebagai negara yang memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia.

"Itu suatu prestasi yang tidak main-main. Nampaknya kita perlu banyak belajar dari the Little Red Dot, tetangga sebelah kita itu," kata Boediono saat tampil sebagai pembicara utama pada pemberian beasiswa oleh Yayasan Pelayanan Kasih A&A Rachmat di Balai Kartini, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut Indra mengatakan lisensi mengajar mempunyai fungsi laiknya izin dalam praktik dokter yang harus diawasi guna menghindari malapraktik. "Di Indonesia siapa saja bisa menjadi guru dan sekarang semua guru menuntut menjadi PNS (pegawai negeri sioil) dan mendapat tunjangan. Padahal banyak di antara mereka yang tidak layak menjadi guru," ujarnya.

Jika lisensi mengajar diterapkan di Indonesia, ia memperkirakan akan banyak guru yang menolak kebijakan tersebut lantaran memberatkan mereka. Namun, hal tersebut harus direspons dengan penjelasan bahwa profesi guru bukan tempat penyerapan tenaga kerja, melainkan bidang yang memerlukan spesialisasi. "Apalagi yang dididik itu seluruh Indonesia," kata Indra.

Oleh karena itu, lanjutnya, harus ada kemauan politik dari pemerintah sebab hal tersebut bukan kebijakan populer dan akan banyak guru yang kehilangan pekerjaan. Namun, jika amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 45 tentang mencerdaskan bangsa ingin dipenuhi, kebijakan yang tidak populer tersebut harus diambil.

Indra menambahkan, majunya pendidikan Singapura juga disebabkan negara itu memiliki blueprint atau cetak biru pendidikan yang sekarang telah masuk fase 5. Fase 1 dimulai pada 1997 dengan menyiapkan fondasi pendidikan berbasis teknologi dengan memberikan akses teknologi di setiap sekolah.

Harus fokus

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Totok Suprayitno juga mengakui kemajuan pendidikan Singapura. "Satu hal, Singapura selalu fokus pada kualitas pembelajarannya, untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Selalu look forward dan look beyond untuk mengantisipasi masa depan," ujarnya.

Saat ditanya apa yang harus dicontoh Indonesia dari pendidikan di Singapura, Totok menjawab singkat, "Kita harus fokus pada kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa, dan look forward dan look beyond." (H-1)