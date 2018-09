Generasi Kedua Lebih Sporty dan Dewasa

SEJAK diluncurkan pada 2012 di Indonesia, Honda Brio menjadi salah satu mobil yang punya pangsa pasar tinggi di segmen mobil murah ramah lingkungan (LCGC), juga city car melalui Honda Brio RS yang mengaspal sejak 2016. Indonesia bahkan menjadi pangsa pasar terbesar penjualan Brio di dunia dengan torehan 58%.

Melihat fakta tersebut, Honda terus berupaya melakukan pengembangan produknya. Ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2018 Agustus silam pun menjadi momen penting lahirnya generasi kedua Honda Brio di Indonesia.

Direktur Pemasaran dan Layanan Purna Jual PT Honda Prospect Motor Jonfis Fandy mengatakan, pengembangan All New Honda Brio dilakukan melalui sejumlah studi yang meliputi masukan dari konsumen, diler, dan media. Hasilnya ialah mobil yang punya tampilan lebih sporty dan dewasa (mature).

"Kami ingin harapan konsumen yang menginginkan mobil dengan kualitas baik dan running cost yang rendah terwujud karena kebanyakan konsumen Honda Brio adalah pemilik mobil pertama. Itu kami wujudkan lewat All New Honda Brio," kata Jonfis di Jakarta, Rabu (12/9).

Large Product Leader All New Honda Brio dari Honda Asia Pacific Tsutomu Harano menambahkan, mobil tersebut diusung dengan konsep proud over class. Menampilkan mobil yang lebih besar dari generasi sebelumnya dan kemudahan mengemudi yang kemudian ditunjang dengan harga terjangkau.

"Kami ingin konsumen Honda merasa bangga memiliki All New Honda Brio yang punya kualitas di atas kelasnya. Kami bekerja keras untuk memberikan produk yang memuaskan pelanggan kami," ujarnya.

Proud over class

Konsep utama proud over class dalam All New Honda Brio terlihat dari tampilan eksterior yang berbeda jika dibandingkan dengan pendahulunya. Mobil bermesin 1.2 L I-VTEC ini mengusung wheelbase (jarak sumbu roda) yang diperpanjang hingga 60 milimeter (mm) untuk menciptakan ruang duduk lebih nyaman.

Dengan penekanan pangsa pasar terhadap keluarga muda, All New Honda Brio juga punya ruang bagasi yang lebih lapang hingga 90 mm daripada generasi pertama sehingga pengendara dapat membawa barang bawaan lebih banyak.

"Kami memperhatikan tiga hal dalam pengembangan All New Honda Brio, yaitu kenyamanan (comfort), harmonisasi (harmonized), dan kualitas terbaik (hight quality). Itu dapat terlihat dari desain dan fitur yang ada pada eksterior dan interior," jelas Harano.

Generasi kedua Honda Brio hadir dalam lima varian, yang terdiri dari tipe Honda Brio Satya S M/T, Honda Brio Satya E M/T, Honda Brio Satya E CVT, Honda Brio RS M/T, dan Honda Brio RS CVT.

Harga yang ditawarkan mulai Rp139 juta hingga Rp190 juta. Dari semua varian tersebut, tersedia enam pilihan warna.

HPM akan mulai mengirimkan All New Honda Brio kepada konsumen mulai Oktober tahun ini. Selain mendapatkan mobil dengan desain yang lebih sporty dan ukuran yang lebih besar, konsumen All New Honda Brio juga dijanjikan mendapat layanan purnajual prima berupa perawatan berkala sampai dengan 50 ribu kilometer atau empat tahun. (S-2)