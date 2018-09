Mini Countryman Rakitan Lokal Siap Mengaspal

MINI menorehkan sejarah baru di Indonesia. Itu ditandai dengan penuntasan unit terakhir dari batch pertama produksi New Mini Countryman yang dirakit secara lokal di BMW Group Production Network 2, PT Gaya Motor, Sunter, Jakarta. Hal tersebut merupakan langkah berani dari produsen Mini mengingat kendaraan itu tidak masuk kategori produk volume maker di sini.

Sejak diperkenalkan kembali pada 2011 di Nusantara, merek ikonis dunia itu berhasil mengumpulkan basis penggemar cukup banyak. Itulah landasan bagi PT BMW Group Indonesia mengambil langkah untuk melakukan perakitan Mini secara lokal.

New Mini Countryman merupakan model merek tersebut dengan ukuran terbesar dalam jajaran produk saat ini sekaligus fitur terlengkap dari semua variannya. New Mini Countryman hadir dalam dua varian, yaitu New Mini Cooper Countryman dan New Mini Cooper S Countryman Sports.

Presiden Direktur PT BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan menegaskan pihaknya terus meningkatkan proses perakitan dalam negeri untuk pertumbuhan bisnis berkelanjutan. Pertumbuhan fantastis dengan bertambahnya penggemar baru juga menjadi alasan kuat merakit kendaraan ini secara lokal.

"Indonesia merupakan pasar yang penting untuk strategi ini dan Mini memiliki potensi besar, baik dalam jangka waktu menengah maupun panjang. Inilah salah satu alasan Mini Indonesia memutuskan untuk merakit New Mini Countryman secara lokal," tutur Ramesh.

Investasi tambahan telah dilakukan bersama dengan mitra strategi, yaitu PT Gaya Motor dan PT Tjahja Sakti Motor, untuk merakit kendaraan itu. Inisiatif itu juga memungkinkan transfer teknologi yang memiliki dampak positif pada perkembangan industri otomotif nasional.

Merayakan pencapaian itu, Mini Indonesia mengundang perwakilan komunitas dan sejumlah awak media untuk melihat langsung proses perakitan dan pelepasan unit final dari batch pertama produksi New Mini Countryman. Plant tour itu dipimpin langsung Presiden Direktur PT Gaya Motor Ary Mariano.

Perakitan itu juga membuktikan kepercayaan produsen terhadap kualitas kerja putra-putri bangsa. Seperti kita ketahui, Mini menjadi salah satu di antara deretan produsen kendaraan yang mengutamakan kualitas dan ketelitian pada produk-produk mereka.

Head of Mini Asia Kidd Yam yang juga hadir pada acara itu menekankan kedua varian New Mini Countryman hadir dengan fitur berlimpah, termasuk John Cooper Works Aerodynamic Kit, Mini head-up display, parking assistant dengan rear-view camera, Harman Kardon 12-loudspeaker hifi system, dan John Cooper Works Course Velg 19 inci spoke 2-tone yang memperkuat nuansa sporty.

New Mini Cooper Countryman dibanderol dengan harga off the road Rp599 juta dan New Mini Cooper S Countryman Sports dibanderol Rp769 juta. Kedua model itu dijual berikut Mini Service Inclusive, pemeliharaan rutin gratis selama 5 tahun atau 70 ribu km, serta garansi 36 bulan tanpa batasan jarak tempuh. (RO/Cdx/S-4)