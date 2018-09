Once Sensasi Berbeda di Konser Amal

KONSER amal bertajuk Intimate Concert with Once, Ari Lasso, and LiLo Member of KLa Project sukses digelar. Acara yang digelar di Hotel Golden Tulip, Batu, Jawa Timur, pada Jumat (7/9) malam itu menampilkan tiga musikus terkenal Indonesia, Once, Ari Lasso, dan Lilo Kla Project.

Keuntungan acara ini akan digunakan untuk penanganan penderita kanker anak yang kurang mampu melalui Yayasan Pita Kuning Anak Indonesia. PT Esa Kreasi Promosindo selaku penggagas konser hanya menjual 300 lembar tiket.

Bagi Once, bisa terlibat dalam konser amal memiliki rasa berbeda dengan tampil di acara lainnya. "Sebagai musisi, kami merasa lebih bernilai, karena selain menghibur juga bisa sekaligus beramal dan mengajak orang lain beramal," ujar dia.

Sementara itu, Lilo yang juga menjadi salah satu penggagas awal acara ini mengungkapkan jika ide konser ini lahir ketika diundang menyaksikan sebuah konser terbatas Bon Jovi di Amerika. Ternyata itu ialah sebuah pertunjukan untuk menggalang dana yang dilakukan secara rutin. (Medcom.id/H-5)