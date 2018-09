Trump Hadiri Peringatan 9/11 di Pennsylvania

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump dijadwalkan menyambangi wilayah Pennsylvania untuk memperingati 17 tahun sejak terjadinya serangan teroris pada 11 September 2001 atau yang sering dikenal dengan sebutan 9/11. Sebagai penduduk asli New York, ini merupakan kunjungan pertama Trump sebagai Presiden AS di monumen peringatan Shanksville. Fokus kedatangan Trump ialah menghormati banyaknya manusia yang harus kehilangan nyawa atas peristiwa tragis tersebut.

"Tentu saja fokusnya untuk memperingati hari yang begitu mengerikan. Tidak hanya menghormati korban jiwa, namun orang-orang yang mempertaruhkan nyawa untuk membantu proses evakuasi," jelas Sekertaris Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders.

Trump menjalani peringatan peristiwa 9/11 dengan serius. Dengan didampingi Ibu Negara, Melania Trumpdia, Trump memimpin momen mengheningkan cipta di Gedung Putih, yang turut diikuti seluruh pejabat pemerintahan. Pada tahun lalu, Trump juga berpartisipasi dalam peringatan serangan bunuh diri 9/11, yang menyasar beberapa titik wilayah New York dan Washington DC.

Saat peristiwa mengerikan terjadi, Trump diketahui tengah berada di penthouse Trump Tower, yang berjarak 4 mil dari World Trade Centre.

Trump mengaku kehilangan ratusan teman dalam serangan 9/11 tersebut. Hanya saja, dia tidak pernah menyebut identitas dari ratusan teman yang dimaksud. Akan tetapi, dia sempat menyebut seorang imam Katolik Roma ikut menjadi korban.

Peristiwa jatuhnya filght 93 pada 1 September 2001 terjadi usai WTC di New York dihantam beberapa pesawat. Diduga pesawat United Airlines 93 yang terbang dari New Jersey menuju San Fransisco dibajak teroris untuk ditabrakkan ke gedung parlemen AS di Washington. Saat itu kongres sedang melakukan pertemuan dan dihadiri oleh hampir seluruh anggota parlemen.

Namun, sebelum tiba di tempat yang ditargetkan, pesawat tersebut jatuh di ladang di Shanksville, sekitar 200 kilometer sebelah barat laut Washington.

Seluruh orang yang ada di pesawat yaitu 37 penumpang, empat pelaku terorisme, dan tujuh kru tewas. Seluruh penumpang dan kru pesawat telah diberi gelar kepahlawanan oleh pemerintah AS. (AFP/OL-7)