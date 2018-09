Game of Thrones Borong Piala Creative Arts Emmy 2018

SERIAL epos Game of Thrones kembali memboyong penghargaan Creative Arts Emmy lewat musim ketujuh. Dalam seremoni Primetime Creative Arts Emmy Awards ke-70 yang digelar di Los Angeles pada 8-9 September 2018, serial ini diumumkan menang untuk tujuh kategori teknis.

Tujuh penghargaan tersebut, menurut rilis resmi dari Emmys, meliput kostum (episode 7-6 Beyond the Wall), riasan prostetik (episode 7-7 The Dragon and the Wolf), musik (episode 7-7), desain produksi (episode 7-1 Dragonstone), sound mixing (episode 7-6), efek visual (episode 7-6), serta pengaturan stunt. Serial ini meraih nominasi di 15 kategori, terbanyak kedua setelah Westworld.

Kemenangan ini melampaui sejumlah program drama lain, seperti The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story, Atlanta, The Crown, The Handmaid's Tale, The Marvelous Mrs. Maisel, Queer Eye, serta Westworld dan episode USS Callister dalam antologi Black MIrror. Delapan tayangan ini meraih masing-masing tiga piala penghargaan.

Dengan tujuh piala tersebut, Game of Thrones seperti mengulang kemenangan dalam Creative Arts Emmy 2015 dan 2016. Dalam dua tahun berturut-turut, serial ini menerima delapan hingga sembilan penghargaan lewat episode kelima dan ketujuh.

Creative Arts Emmy adalah ajang penghargaan tahunan yang digelar sepaket dengan Primetime Emmy Awards (Piala Emmy). Program paralel ini dibuat sebagai wujud apresiasi bagi pencapaian teknis dalam dalam program televisi yang ditayangkan di AS.

Perayaan puncak Primetime Emmy Awards ke-70 akan digelar di Los Angeles pada 17 September 2018. Game of Thrones musim ketujuh masuk ke tujuh kategori nominasi dan bersaing ketat dengan serial drama The Americans, The Crown, The Handmaid's Tale, Stranger Things, This is Us, dan Westworld. (Medcom/OL-2)