Banyak Anggota OK OCE tidak Langsung Urus Izin, PTSP akan Jemput Bola

KEPALA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta Edy Junaedi menuturkan banyak anggota OK OCE yang tidak langsung mengurus perizinan setelah mendapatkan pelatihan dan pendampingan.

Untuk itu, PTSP akan menjemput bola ke para anggota OK OCE agar segera mengurus perizinan mereka.

Hingga awal September, PTSP telah menerbitkan total 1.161 IUMK. Sebanyak 52,4% atau 608 di antaranya merupakan pengusaha OK OCE.

Padahal jumlah pendaftar program OK OCE di situs daring telah mencapai 45.183 anggota. PTSP dan Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO) sendiri menargetkan 20 ribu pengusaha OK OCE akan mendapatkan izin usaha mikro dan kecil (IUMK) sampai akhir tahun ini.

"Saya instruksikan jajaran saya untuk jemput bola. Jadi begitu selesai pelatihan langsung didampingi untuk mengurus izin. Jadi mereka kan banyak yang setelah ikut pendaftaran, pelatihan, mereka enggak lanjut ngurus izin," ujar Edy ketika dihubungi, Selasa (11/9).

Edy optimis target 20 ribu IUMK akan tercapai pada tahun ini. Dia mengakui, sebelumnya sosialisasi terkait kemudahan perizinan untuk pengusaha OK OCE belum tersosialisasikan dengan baik.

Edy pun tidak mengetahui alasan mengapa para pengusaha OK OCE itu tidak langsung mengurus perizinan mereka.

Masih rendahnya angka pengusaha OK OCE yang mendapat IUMK, sambung Edy, bukan karena PTSP banyak menolak permohonan izin dari para anggota OK OCE. Namun, anggota OK OCE itu sendiri yang belum mengajukan perizinan.

"Faktanya ada yang enggak langsung urus. Jadi bukannya izinnya pada ditolak, tapi mereka yang belum mengajukan. Ya sudah nanti kita akan dampingi terus," kata Edy.

Perizinan merupakan langkah keempat dari tujuh tahapan OK OCE. Tahapan itu terdiri dari pendaftaran, pelatihan, pendampingan, perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan, dan permodalan.

Ketua PGO Faransyah Jaya menuturkan terbitnya perizinan IUMK menjadi tolak ukur OK OCE dalam menciptakan wirausaha baru. Selain IUMK, OK OCE juga ingin para anggotanya yang terkendala perizinan setidaknya bisa mendapat Surat Keterangan Usaha (SKU).

Mereka yang terkendala itu, salah satu penyebabnya, karena menjalankan usaha di zona hijau atau di rumah susun lantai dua ke atas. PTSP tidak bisa menerbitkan izin usaha di dua jenis area tersebut.

"Tujuan kita kan menciptakan wirausaha baru, makanya itu divalidasinya berdasarkan surat izin itu. Biasanya mau jadi pengusaha kalau kelas menengah ke atas kan bikin PT, bikin CV. Untuk pengusaha pemula kita bilangnya 'nah ini IUMK saya nih, bahwa saya pemilik izin dari usaha ini'," jelas Faransyah. (OL-2)