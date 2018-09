Personel Super Junior Terinspirasi dengan Presiden Jokowi

PRESIDEN Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana tengah berada di Korea Selatan (Korsel). Dalam lawatan itu, Presiden dan Ibu Negara bertemu dengan band K-Pop yang merupakan salah satu pengisi acara penutupan Asian Games, Super Junior.

Pertemuan antara Presiden dan Ibu Negara dengan Super Junior diunggah dalam akun Instagram resmi band K-Pop itu, @superjunior, Senin (10/9).

Anggora Super Junior pun kemudian juga mengungah foto pertemuan itu di akun Instagram dan Twitter pribadi masing-masing. Misalnya, Siwon, Leeteuk, dan Yesung.

Siwon di akun Instagram pribadinya menulis, "Mr. President, It was a great honor to meet you. I was deeply inspired. Looking forward to strenthening cultural exchange with Indonesia in the future. Terima Kasih! @jokowi #energyofasia." (OL-2)