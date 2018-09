Avenger Pengangkut Getah Karet, Rajai JTF 2018

PAGELARAN Jogjakarta Truck Festival (JTF) 2018 yang berlangsung sejak Jumat-Minggu (7-9/9) akhirnya menemukan pemenang atau King of Truck dengan konsep Avenger. Meski menggunakan mesin standar dari Mitsubishi Canter 2011, namun sang pemilik yaitu Danu Siswoyo sukses membawa superhero pengangkut getah karet ini jadi juara.

Memang tidak salah, lantaran beberapa kategori memang berhasil Ia sabet, termasuk kategori truk dengan modifikasi lampu terbaik. Meski harus mengeluarkan kocek hingga lebih dari Rp300 jutaan, namun Ia merasa puas setelah dinobatkan jadi pemenang utama JTF tahun ini.

"Senang rasanya bisa berkarya dan menunjukkan hasil karya di ajang JTF yaitu truk modifikasi. Inspirasinya memang datang dari anak saya yang baru berumur 5 tahun yang gemar dengan tokoh di film Avenger. Karena merasa tema ini unik, makanya saya bikinlah seperti itu," klaim Danu.

Ia pun melanjutkan bahwa untuk urusan mesin mobil ini, mereka tak melakukan ubahan sedikit pun. Bagian yang berubah justru yang terlihat mata saja. Seperti bagian eksterior, interior dan bagian kaki-kaki.

"Saya mengambil basis truk Mitsubishi Canter tahun 2011, mesin masih standar. Bagian interior berubah total mulai dari dashbord dan pilar sengaja dimodifikasi.

Untuk bagian eksterior saya menggunakan sistem hidrolis untuk membuka bagian samping dan untuk kaki-kaki saya pakai air suspension."

Danu pun mengaku bahwa bagian yang paling sulit Ia kerjakan adalah bagian kaki-kaki. Bagian itu bahkan baru jadi pada Agustus lalu sejak mulai pengerjaan dari Januari 2017. Meski belum tahu akan dipakai buat usaha apa setelah memenangi kontes modifikasi truk tahun ini, namun Ia melihat banyak hal yang bisa Ia lakukan.

Jelas sebelum dimodifikasi dengan cukup ekstrim di beberapa bagian, truk miliknya ini digunakan untuk mengangkut getah karet. (medcom/OL-8)

Pemenang JTF 2018:

1. The Best Truck Standard Elegant: Pendik (Sekar Taro), Kediri

2. The Best Truck Standard Modification: Sadiri (BBX Kreasi), Sumpyuh

3. The Best Truck Extreme Modification: Eddy (Eneng Buah), Sampit

4. The Best Truck Classic Modification: I Kadek Marsidi, Bali

5. The Best Truck Truck Box Modification: Eddy (Eneng Buah), Sampit

6. The Best Truck Truck Dump Modification: Sadiri (BBX Kreasi) Sumpyuh

7. The Best Truck Theme Painting Art: Sadiri (BBX Kreasi) Sumpyuh

8. The Best Truck Theme Cutting Sticker Art: I Kadek Mariadi, Bali

9. The Best Truck Audio Performance: Sekar Taro (FFA) dan Rencang Gesang (Desain)

10. The Best Truck Lighting: Danu Siswoyo, Semarang

11. The Best Truck Exterior: Danu Siswoyo, Semarang

12. The Best Truck Interior: Danu Siswoyo, Semarang

13. The Best Truck Audience Favourite: Santoso Putro (UD. Santoso Putro), Banyuwangi

14. The Best Truck Social Media Favourite: Rian Dwi Cahyo (Lampung Truck Com), Lampung

15. The Best Truck Miniature: Bondan, Banjarnegara

16. The Best Pick Up Modification: Rencang Gesang (Kupu-Kupu Malam), Yogyakarta

17. Juara Umum: Sadiri (BBX Kreasi), Sumpyuh

18. The King of Truck Modification: Danu Siswoyo, Semarang