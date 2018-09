Dosen Universitas Budi Luhur Tingkatkan Publikasi Ilmiah

GUNA menunjang kewajiban staf pengajar serta meningkatkan kemampuan menulis, para dosen diharuskan mengikuti kegiatan memublikasikan penelitian mereka dalam ajang publikasi ilmiah nasional maupun internasional.

Dengan tampil di ajang tersebut akan meningkatkan branding reputasi institusi juga menyukseskan program Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam meningkatkan jumlah publikasi internasional.

Dosen Fakultas Teknologi Informasi dan Magister Ilmu Komputer Universitas Budi Luhur (UBL) Dr Ir Wendi Usino, yang juga Deputi Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, bersama Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UBL Dr Dewi Murtiningsih, mendapatkan kesempatan mempresentasikan karya ilmiah mereka pada International Conference of Current Issues in Education, Economics, Social, Science, and Humanities (ICIESH) 2018 di Patong Beach Hotel, Phuket, Thailand 3-4 September lalu.

Wendi Usino tampil dengan karya berjudul 'The Influence of Service Quality on Student Loyalty Through Word of Mouth', sedangkan Dewi Murtiningsih mengangkat karya berjudul 'Analysis of E-CRM, Service Quality and Brand Trust Relationship with Student Satisfaction'.

"Apa yang kami lakukan ini merupakan kewajiban kami sebagai dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi," kata Wendy Usino melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (10/9).

Dia mengutarakan, kewajiban dosen melakukan penelitian dan tampil dalam ajang publikasi ilmiah internasional merupakan keharusan sekaligus menyukseskan program Kemenristekdikti dalam meningkatkan publikasi internasional.

Dalam kesempatan itu, Wendi Usino yang hadir di acara ICIESH 2018 melakukan penandatanganan kesepakatan kerja sama (MoU) untuk penyelenggaraan konferensi internasional yang akan diselenggarakan di beberapa negara pada 2019 mendatang.

Delegasi dosen sejumlah kampus dari Indonesia yang menghadiri even ini, antara lain UBL, Universitas Djuanda, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Muhammadiyah Tangerang, STAI Nurul Iman Bogor, State University of Jakarta, STIE Pertiwi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, STKIP Muhammadiyah Kuningan, Universitas Sultan Agung Tirtayasa, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Indonesia, dan Universitas Sebelas Maret. (OL-1)