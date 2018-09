Lebih Dekat dengan Inovasi

MAU tahu inovasi apa saja di bidang industri, bisnis, dan teknologi masa depan yang baru muncul? Semua bisa anda lihat di Bekraf Habibie Festival 2018 di Jakarta Internasional Expo, Kemayoran, 20-23 September.

Melalui festival yang ketiga kalinya ini Ilham Akbar Habibie, Founder& Festival Chairman BEKRAF Habibie Festival 2018 berharap mengeratkan masyarakat dan teknologi.

"Teknologi adalah karya manusia juga bukan sesuatu yang dingin dan mahal, menurut saya salah jika ada orang yang bilang itu bukan identitas negara kita. Jika kita menetapkan kewirausahaan dengan teknologi kita harus menghasilkan sesuatu yang layak secara ekonomi," ujarnya di The Habibie&Ainun Liberary, Jakarta, pekan lalu.

Rencananya ada beberapa zona di Festival ini. Di antaranya zona UMKM, Makerland, Fin Tech 2.0, A to B the future of Transportation, sport land, Infusion, M² the Future of Living, dan Food Fest.

"Akan banyak kegiatan yang bisa dilakukan semua pengunjung mulai dari anak-anak usia 5 tahun hingga orang dewasa," ujar Sachin V Gopalan, Co Founder & CEO BEKRAF Habibie Festival, PT Orbit Ventura Indonesia.

Tahun lalu pengunjung festival ini mencapai lebih dari 50ribu pengunjung. Tahun ini, festival yang tidak dipunggut biaya ini menargetkan 90ribu-100ribu pengunjung.

Ada juga peluncuran program Berkarya Akademik. Program ini mewadahi pekerjaan dan keterampilan masa depan. Serta menjadi cara membudayakan teknologi untuk Indonesia mandiri, sekaligus sebagai persiapan revolusi industri yang keempat.

Saat ini sudah ada 16 konten patner yang bergabung, BEKRAF menargetkan hingga 50 patner. Setelah itu mereka akan buat busines skill, enterpreneurship skill, tecnology skill serta beberapa kursus yang menurut world economic forum akan menjadi keterampilan masa depan.

"Setelah peluncuran bulan September, kita mau setelah satu tahun akan ada centernya di setiap daerah. Kita mulai dari roadshow. Center ini guna mempermudah para patner kita agar tidak perlu mencari class room untuk mengajar," ungkap Saschin. (*/M-2)