Dunia Internasional Akui Penanganan Gunung Api Indonesia

PUSAT Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menorehkan prestasi global. PVMBG meraih penghargaan The 1st Volcano Surveillance and Crisis Management Award dari International Association of Vulcanology and Chemistry of the Earth's Interior (IAVCEI).

Kepala Badan Geologi, Rudy Suhendar, yang menerima penghargaan tersebut turut memberikan apresiasi yang besar atas dedikasi yang tinggi PVMBG untuk terus melindungi dan melayani masyarakat Indonesia.

"Penghargaan ini harus menambah semangat. Tugas melindungi dan melayani masyarakat tidak akan berhenti," katanya dalam keterangan resmi, Minggu (9/9).

Rudy juga menilai prestasi ini merupakan sebuah dorongan bagi PVMBG untuk meningkatkan pengabdian kepada masyarakat di masa mendatang. Pasalnya, penghargaan Volcano Surveillance and Crisis Management Award untuk institusi vulkanologi di dunia yang telah melakukan upaya-upaya luar biasa dalam pemantauan maupun dalam penanganan krisis gunungapi.

Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan mengapresiasi torehan prestasi yang diraih PVMBG ini dan mengharapkan dimasa mendatang dapat lebih ditingkatkan.

"Selamat saya ucapkan kepada PVMBG. Prestasi yang sangat membanggakan. Ini membuktikan bahwa dengan segala upaya Kementerian ESDM telah memberikan yang terbaik bagi pengelolaan sumber daya alam, termasuk didalamnya melindungi masyarakat dari bencana geologi, khususnya gunungapi," pungkasnya. (OL-1)