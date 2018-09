Bahas Kudeta, Pejabat AS Diam-Diam Bertemu Militer Venezuela

SEJUMLAH pejabat dari kabinet pemerintahan Donald Trump melakukan pertemuan rahasia dengan beberapa pejabat militer Venezuela. Mereka disinyalir membahas rencana penggulingan Nicolas Maduro, dari kursi kepemimpinan Venezuela.

Berdasarkan laporan The New York Times, pertemuan tersebut berakhir nihil, belum mengarah pada realisasi. Rencana kudeta dari perundingan rahasia antara para pejabat AS yang tidak bisa disebutkan namanya, dan mantan komandan militer Venezuela, menemui jalan buntu.

Sebagai pemimpin tertinggi Negeri Paman Sam, Donald Trump begitu mengkritisi rezim kiri Maduro, seiring merosotnya ekonomi Venezuela. Krisis yang kian memburuk kemudian mendorong masyarakat bermigrasi ke negara-negara tetangga.

Juru Bicara Badan Keamanan Nasional Garett Marquiss mengisyaratkan preferensi kebijakan AS menginginkan kembalinya era demokrasi yang damai di Venezuela. Pemerintah AS, lanjut dia, terus mendengar keluhan dari berbagai lapisan masyarakat AS.

"Tujuannya satu, yakni membangun kembali demokrasi di Tanah Air mereka. Solusi jangka panjang dari krisis berkepanjangan Venezuela, ya dengan memulihkan kinerja pemerintahan melalui praktik demokrasi, regulasi dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM)," ujar Marquiss kepada AFP.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza mengecam kebijakan intervensi pemerintah AS melalui dukungan terhadap rencana kudeta militer Venezuela.

"Media AS sudah ramai memunculkan bukti baru, ini sungguh menjijikkan untuk dilihat," demikian cuitan Arreaza dalam akun twitternya.

Dia kembali menyoroti peristiwa meledaknya sebuah drone yang diduga bermuatan bahan peledak, di dekat kediaman Maduro, Caracas. Arreaza meyakini adanya keterlibatan AS, Kolombia dan sejumlah musuh domestik, dalam insiden tersebut.

Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton bersikeras tidak ada keterlibatan pemerintah AS dalam peristiwa ledakan pada Agustus lalu. Kendati demikian, media melaporkan Trump sempat meminta saran kepada sejumlah penasihat utama terkait potensi invasi AS ke Venezuela. Pun, Trump diketahui tidak menyampingkan opsi perlawanan militer untuk mengakhiri kekacauan di negeri kaya minyak tersebut.

Pemerintahan Maduro yang dinilai semakin otoriter, dituding menjadi penyebab runtuhnya kekuatan ekonomi Venezuela. Selain tingkat inflasi yang meroket dan jatuhnya nilai tukar bolivar Venezuela, pasokan makanan dan obat-obatan terus berkurang.

Atas masalah yang melanda negerinya, Maduro berbalik menyalahkan AS. Gagasan pemerintahan Trump mempertimbangkan dukungan terhadap upaya kudeta militer Venezuela, seolah ingin menyulut rencana tersebut.(AFP/OL-6)