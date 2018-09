Aerobik Dalam Air

MATAHARI sekira satu setengah jam lagi akan tenggelam. Cuaca pun terasa tak lagi panas di area terbuka di Lantai 11 Menara BCA, Jakarta, pada Rabu (29/8).

Di pinggir kolam renang yang terletak di area itu, sudah ada sekitar 20 orang berkumpul. Bukan berenang, mereka hendak menjajal sebuah kelas olahraga baru, Aquafit.

Kelas yang digelar Fitness First ini pada dasarnya merupakan latihan ketahanan tubuh. Gerakan yang dilakukan dalam Aquafit menggabungkan gerakan tubuh bagian atas dan bawah di berbagai arah dengan menambahkan resistensi dari aliran air.

"Pada dasarnya, gerakannya memanfaatkan 7 gerakan fungsial manusia sehari-hari, yaitu squat, lunge, push, pull, hinge, gait, dan rotate," kata Dharma Putra, selaku Winner Champion Aquafit.

Tidak ada alat yang digunakan untuk olahraga ini, tetapi kedalaman air kolam renang mencapai sekitar 1,4 meter atau setinggi bahu rata-rata orang dewasa. Dengan begitu saat melakukan gerakan-gerakan yang berfokus pada otot bahu, efek bergerak dalam air tetap terasa.

Selama ini olahraga air khususnya renang sudah diketahui umum memiliki keunggulan tidak menyebabkan tekanan pada persendian kaki, seperti yang dialami pada olahraga lagi. Hal ini terjadi tentunya karena efek antigravitasi yang terjadi jika kita berada di dalam air.

Di sisi lain, berolahraga dalam air membuat kita bisa maksimal menggerakkan seluruh bagian tubuh. Itu sebabnya berolahraga dalam air juga dinilai aman bagi para manula. Selain itu, olahraga tersebut juga dapat membakar kalori yang besar.

Efek pembakaran kalori ini juga yang disasar oleh Aquafit. "Kesulitannya bergerak di dalam air sekitar 1:3. Dengan melakukan Aquafit (selama 50 menit) bisa membakar sekitar 200-300 kalori. Semakin dilawan airnya (bergerak semakin cepat), semakin banyak kalori yang keluar," kata tambah Dharma.

Pria yang akrab disapa Dee ini menganjurkan, Aquafit dilakukan 1-2 kali seminggu. Sebaiknya dilakukan pada pagi hari karena tubuh lebih segar saat pagi hari.

Tidak ada yang perlu ditakutkan melakukan olahraga Aquafit. Usia tua, muda, bahkan hamil pun bagus berolahraga Aquafit. Yang penting saat melakukan olahraga ini dalam keadaan sehat. Bagi manula, Aquafit bisa dimanfaatkan untuk terapi.

Orang yang ingin berolahraga Aquafit tidak harus bisa berenang karena kaki tetap bisa menapak di dasar kolam. Yang penting tidak paranoid berada di dalam air.

Dee juga menjelaskan, Aquafit berbeda dengan Aquazumba. Jika Aquazumba adalah dance, Aquafit adalah aerobik di dalam air.

Tanpa berpanjang lebar, Dee bersama rekannya langsung memulai Aquafit. Aquafit dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 5 menit pertama pemanasan, 40 menit bagian inti, dan 5 menit terakhir pendinginan.

Sekira lima puluh menit, Aquafit telah dilaksanakan. Dee mengatakan, usai melakukan Aquafit, tubuh menjadi lebih segar dan mental akan lebih happy karena tubuh mengeluarkan hormon endorfin.

Simpel, tapi seru

Bagi Christina, salah satu peserta, Aquafit sangat terasa manfaatnya karena melatih bergerak di dalam air sangat terasa pengaruhnya. Energi yang dikeluarkan lebih banyak dan otot lebih banyak bekerja.

"Gerakannya sangat simpel, tetapi ketika dilakukan di dalam air tenaga yang dikeluarkan lebih banyak," kata dia.

Peserta yang lain, Anne Sona, mengaku, olahraga Aquafit seru. Ia selama ini lebih banyak melatih otot dengan kardio dengan mengangkat beban. Namun, dengan Aquafit, rasanya otot-otot kardio juga banyak bekerja.

"Rasanya melakukan gerakan di dalam air lebih berat, tetap semuanya terasa menggembirakan karena dilakukan beramai-ramai. Have fun-nya dapat, olahraganya dapat. Saat naik dari air, pegal-pegalnya langsung mulai terasa," kata dia.

National Group Fitness Manager, Triesca, mengatakan, Aquafit sangat perlu dicoba karena memberi variasi olahraga kepada masyarakat. "Minat masyarakat terhadap olahraga terus meningkat. Mereka pun banyak mencari variasi olahraga yang baru dan berbeda," kata dia.

Country Manager, Fitness First Indonesia, David Prosser, mengatakan, Fitness First bangga menjadi satu-satunya klub yang memperkenalkan Aquafit di Indonesia. "Kelas ini menawarkan latihan yang sangat efektif yang membantu peserta untuk meningkatkan kekuatan dan ketahanan tubuh inti mereka: karena gerakan-gerakan tersebut dilakukan di dalam air, resistensi tambahan membantu untuk meningkatkan conditioning dan kekuatan otot yang berdampak positif terhadap sendi," kata.

Aquafit dapat menjadi latihan terapi yang sempurna, atau kelas awal bagi individu lanjut usia dan siapa pun yang baru mengenal kebugaran. Ini kelas yang aman, menarik, dan efektif yang juga sangat bermanfaat. Mereka juga dapat melatih fleksibilitas dengan memperkuat jangkauannya mengikuti arus dorong dan tarik air. (M-2)