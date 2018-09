Mengenal Valak Lebih Dekat

BAGI Anda penggemar film horor, tentunya telah menanti sekuel seri The Conjuring, yaitu The Nun. The Nun merupakan film lanjutan dari The Conjuring 2 fokus bercerita pada sosok Valak, iblis yang berpenampilan menyerupai biarawati.

The Nun akan membawa Anda jauh ke belakang sebelum peristiwa-peristiwa di The Conjuring 1 dan The Conjuring 2 terjadi. Berlatar di gereja tua di sebuah kota kecil bernama Biertan, di pedalaman Rumania pada 1952. Film ini diawali dengan kejadian misterius di gereja tersebut, yang merenggut nyawa dua biarawati dengan cara yang mengenaskan. Salah seorang biarawati tersebut meninggal gantung diri dari sebuah ruangan di lantai 2 gereja tersebut sampai menjuntai ke bagian bawah gereja, tepatnya di depan pintu masuk gereja sambil menggenggam sebuah kunci rahasia.

Keesokan harinya, mayat biarawati yang gantung diri tersebut ditemukan Frenchie (Jonas Bloquet) yang tidak sengaja mengembara ke lokasi dekat gereja. Berita kematian biarawati tersebut menyebar hingga ke Vatikan. Vatikan pun mengirimkan tim investigasi untuk menyelidiki kondisi gereja dan para biarawati di sana yang terdiri atas pastor Burke (Demian Bichir) dan biarawati Irene (Taissa Farmiga).

Dalam gereja tua itu banyak kejadian menyeramkan yang dirasakan Irene dan pastor Burke, termasuk bertemu dengan sosok iblis Valak. Suasana gereja yang hening dan dipenuhi salib di dalam dan luar gereja seakan menambah kesan mencekam dalam film tersebut.

Corin Hardy selaku sutradara dapat dikatakan sukses dalam menciptakan suasana seram yang berbeda dari biasa­nya. Tidak hanya jalan cerita, melainkan suara-suara dan musik yang digunakan saat kemunculan Valak merupakan kombinasi yang pas menciptakan suasana mencekam.

Film itu menceritakan tentang benang merah bagaimana Valak muncul ke dunia, menyambung pada film-film The Conjuring sebelumnya. Semuanya dibuat begitu natural dan menyatu.

Film berlatar Rumania pada 1952 itu, dapat tergambar dengan baik, mulai gereja yang berbentuk kastel yang klasik, pakaian yang digunakan, bahkan alat transporasinya begitu natural, dan seakan membawa penonton kembali ke masa lalu.

Secara keseluruhan, film produksi Warner Bros Pictures dipastikan tidak akan membuat Anda merasa tenang selama berada di dalam bioskop. Sejak menit pertama hingga terakhir, film ini seakan tidak henti menampilkan adegan seram dan me­negangkan. Untungnya film tersebut berdurasi tidak terlalu panjang, hanya 96 menit.

Bagi Anda yang sudah menyaksikan film The Conjuring 2, sangat wajib untuk menonton film The Nun. Perjuang­an paranormal Lorraine Warren dan Ed Warren berawal dari kisah film The Nun tersebut, yang berhasil mengantarkan Valak untuk bertemu mereka berdua dalam film The Conjuring 2. (Riz/M-3)