Taiwan Sapa Nusantara lewat Film

TAIPEI Economic and Trade Office (TETO) menggelar acara pemutaran film animasi Taiwan berjudul On Happiness Road. Film tersebut ditayangkan pada Rabu (5/9) di Plaza Semanggi Cinemax Theater.

Turut hadir dalam acara itu sejumlah tamu undangan dari kalangan seniman, media, politikus, dan warga perantauan yang berjumlah 210 orang. Adapun tujuan pemutaran film animasi tersebut ialah untuk memperkenalkan film Taiwan yang penuh dengan keindahan kreatif dan pesona humanis kepada warga Indonesia.

Representative TETO John Chen saat memberikan sam-butan mengatakan pemerintah Taiwan, demi mendorong kebijakan baru ke arah selatan, mengutamakan pertukaran kerja sama antarmasyarakat, budaya, pendidikan, dan pariwisata.

Hal itu untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat Indonesia terhadap Taiwan.

"Film ini sebagai jembatan penting untuk memperkenalkan budaya masing-masing. Oleh sebab itu, TETO dan Kementerian Kebudayaan Taiwan selama dua tahun berturut-turut bekerja sama dengan Bali International Film Festival atau Balinale," ujarnya.

Pada akhir September mendatang dijadwalkan penayangan dua film Taiwan di Balinale, Bali, yaitu On Happiness Road dan GATAO 2 - The New Leader Rising. Di antara kedua film tersebut, film animasi On Happiness Road yang di-sutradarai Hsin Yin Sung akan diputar saat malam resepsi.

Film On Happiness Road yang dirilis di Taiwan pada Januari 2018 memberikan kejutan bagi industri film animasi baik di dalam maupun luar negeri. Naskah film nasional yang mendapat dukungan subsidi tersebut membutuhkan waktu empat tahun untuk penyelesaian produksi.

Film itu meraih 2013 Golden Horse Award dan memenangi Grand Prize di Tokyo Anime Festival sebagai film animasi terbaik atau Best Animated Feature Film Award di Stutt-gart Animation Festival.

Selain itu, prestasi lainnya ialah menjadi film animasi terbaik di 2018 Taipei Film Award, serta menjadi film animasi terbaik di Seoul International Film Animasi Festival.

Film On Happiness Road berkisah tentang suka duka kehidupan seorang gadis kecil Taiwan. Melalui animasi lukisan tangan yang unik, dikenang kembali sejarah dan masyarakat berbudaya di Taiwan.

Film animasi Taiwan terbaik itu membawa penonton ikut larut dalam tawa dan haru.

Sebanyak 210 tamu undang-an yang hadir terkesan dan memuji film tersebut.