Aktor Burt Reynolds Tutup Usia

BURT Reynolds, aktor berkumis yang populer di era 1970-an tutup usia pada Kamis (6/9).

Aktor yang terkenal sebagai playboy itu meninggal dunia di usia 82 tahun setelah mengalami serangan jantung dan dirawat di sebuah rumah sakit di Florida.

"Dengan penuh kesedihan, saya mengucapkan selamat tinggal kepada paman saya," ujar keponakan Reynolds, Nancy Lee Hess. "Paman saya bukan hanya ikon film. Dia adalah seorang yang murah hati, penuh semangat, dan sensitif. Dia mendedikasikan diri untuk keluarga, teman, penggemar, dan para aktor pelajar."

Aktor yang berkarier selama enam dekade telah menenangkan nominasi Golden Globe dan Oscar serta sejumlah penghargaan atas perannya sebagai sutradara film porno Jack Horner lewat film produski 1997 Boogie Nights.

Tahun lalu, Reynolds juga menuai pujian lewat penampilannya dalam film indie The Last Movie Star.

Aktor itu mencapai puncak kejayaannya di era 1970-an dan awal 1980-an lewat perannya dalam film Smokey and the Bandit, Starting Over, dan The Best Little Whorehouse in Texas. (AFP/OL-2)