The Jungle Tawarkan Promo Menarik Periode September

PADA September ini The Jungle Waterpark Bogor memberikan sejumlah promo menarik. Wahana permainan air yang berada di Bogor Nirwana Residence ini masih menawarkan Promo KTP hingga 30 September 2018. Jadi, bagi Anda yang belum sempat memanfaatkan program harga spesial ini, masih ada kesempatan untuk datang dan menikmati keseruan wahana air di The Jungle Waterpark Bogor.

Promo ini memberikan harga khusus tiket masuk yaitu Rp55.000 per orang pada hari biasa, Senin hingga Jumat, dari harga normal Rp85.000 per orang, dan Rp60.000 per orang pada hari libur, Sabtu dan Minggu, dari harga normal Rp. 100.000 per orang.

Marcomm Manager The Jungle Waterpak Bogor, Minia Artpita Barus, mengatakan, untuk mendapat promo tersebut syaratnya sangat mudah. Pengunjung hanya menunjukkan KTP DKI Jakarta, Jawa Barat, atau Banten saat membeli tiket di loket The Jungle.

"Satu KTP berlaku untuk maksimal 4 orang, tidak berlaku double promo," jelas Minia dalam keterangan tertulis, Rabu (5/9).

Pengunjung The Jungle Waterpark yang datang pada Sabtu dan Minggu juga akan mendapatkan gratis masuk ke Jungle Festival yang berlokasi 500 meter dari The Jungle Waterpark. Caranya hanya dengan menunjukkan struk pembelian tiket The Jungle.

Lebih lanjut Minia menambahkan bahwa bagi pengunjung yang akan datang rombongan minimal 30 orang ke The Jungle Waterpark akan mendapatkan harga spesial mulai Rp50.000 per orang.

Turut menyemarakan keseruan rekreasi di The Jungle Waterpark Bogor, setiap harinya selalu ada keseruan berbagai even di antaranya cosplay super hero, maskot The Jungle, humanoid, splash aerobic, live music pada setiap akhir pekan, dan lain-lain.

The Jungle sendiri beroperasi mulai pukul 09.00 sampai 17.00 WIB pada hari biasa dan pada akhir pekan serta libur nasional buka mulai pukul 08.00 hingga 18.00 WIB. (OL-1)