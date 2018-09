Jelajah Rasa Kuliner Amerika

SETELAH tahun lalu sukses dengan When Jakarta Meets London, Fairmont Jakarta kembali gelar acara serupa. Tahun ini mengusung tema When Jakarta Meets The USA. Ragam kuliner dari Negeri Paman Sam ini dari wilayah Boston, California, hingga New York. Tidak tanggung-tanggung, Fairmont Jakarta menerbangkan khusus chef dan bartender dari Amerika. Anda bisa mencicipi makanan dari Executive Chef Marcellus Coleman dari Fairmont Sonoma Mission Inn & Spa, California, aneka pastry yang dibuat Pastry Chef Lindsay LeBlanc dari Fairmont Copley Plaza, Boston, dan aneka minuman racikan mixologist Mitar Prentic dari Employess Only, New York. Acara tersebut akan berlangsung mulai 5 - 9 September. "Pada 5 dan 6 September VIEW Restaurant & Bar akan mengadakan American Gourment Dinner dengan menu dari Executive Chef Marcellus Coleman dari Fairmont Sonoma Mssion Inn & Spa, California dalam five course dinner seperti Savory Fal Squash Creme Brulee, Maryland Style Crab Cake, Seven Species Salada dan Pecan Smoked Eye of Rib Eye. Hidangan penutup ada Classic Boston Cream Pie buatan Pastry Chef Lindsay LeBlanc dari Fairmont Copley Plaza, Boston," ungkap Director of Sales and Marketing Fairmont Jakarta, Rene Mayer dalam konferensi pers yang di gelar di Jakarta, Selasa (4/9). Pada 6 September, Barong Bar akan menampilkan mixologist Mitar Prentic. Employess Only merupakan cocktail bar bernuansa New York dan menjadi tempat berkumpul yang popular. Para tamu akan menikmati signature cocktails khas Employees Only seperti Manhattan Cocktail, West Side, dan Hemingway Daiquiri dengan pertunjukkan musik dari Aimee Saras. "Pada 7 September, Pastry Chef Lindsay LeBlanc dalam menu afternon tea set di Peacock Lounge akan menghadirkan kreasinya. Menu-menu yang dihadirkan menu klasik Amerika seperti Mini Chocolate Marquise, Cranberry Florida Orange Scones, New York Style Ricotta Cheesecake dan Washington Apple Crumble Bars," papar Rene. Selain itu, Great Vatsby Party di K22 Bar pada 8 September 2018 menjadi acara utama When Jakarta Meets The USA. Para tamu dapat menikmati free flow cocktails yang dibuat mixologist dari Employees Only, New York. Tak lupa pengunjung hiburan yang dibawakan Aimee Saras, acrobatic dancer di dalam bird cage, pertunjukan Burlesque dance dan DJ pada malam hari. "Chef dan bartender juga akan berkolaborasi bersama dalam American Sunday Brunch di Specturm tanggal 9 September 2018. Menu yang dihadirkan di buffet stations, American favorites seperti Quail and Waffle, Crab Cake, Brown Sugar and Black Pepper Pork belly, Bloondy Mary Meal with Fried chicken dan Mini Burger. Menu lain, Grilled Georgia Peach Parfait, Bacon Cured Pork shoulder, Farmhouse B.E.L.T dan Cured Salmon Display," tambahnya. Dari segi harga, When Jakarta Meets The USA akan dibagi menjadi lima acara utama. American Gourmet Dinner pada 5-6 September di VIEW Restaurant & Bar Anda harus menyiapkan bujet hingga Rp1.188.000 per orang sudah termasuk wine. Di tanggal 6 September, Anda bisa menikmati signature cocktail dari Employess Only di Barong Bar dengan harga Rp500 ribuan dan pada 7 September, ada afternoon tea set di Peacock Lounge dengan harga Rp400 ribuan tiap set. Untuk Great Gatsby Party di K22 Bar pada 8 September harganya sekitar Rp400 ribuan dan terakhir ada American Sunday Brunch pada 9 September di Spectrum dengan harga Rp600 ribuan tiap orang. Bagaimana tertarik menikmati suasana Amerika di Jakarta? (M-3)