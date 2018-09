Jaga Stabilisasi Harga, Bulog NTT Gelontorkan 13 Ton Beras ke Pasar

BULOG Divisi Regional Nusa Tenggara Timur (NTT) kembali menggelar operasi pasar (OP) beras untuk menjaga stabilisai harga komoditas tersebut.

Humas Bulog Divre NTT Zulkarnaen mengatakan beras digelontorkan ke pasar-pasar tradisional di Kota Kupang sebanyak 13 ton, antara lain Pasar Kasih di Kelurahan Naikoten 1 dan Pasar Oeba.

Operasi pasar ini khusus beras kualitas medium dengan harga Rp8.600 per kilogram. Harga beras sebesar itu jauh di bawah harga beas medium yang dijual pedagang di pasar sebesar Rp9.500 per kilogram.

Selain itu, Bulog ingin memastikan stok beras di pasar tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga tidak terjadi gejolak harga di kemudian hari.

Pelaksana Tugas Kepala Bulog Divre NTT Supriyono mengatakan operasi pasar beras tersebut sebagai tindak lanjut perintah pemerintah pusat untuk menjaga pasokan dan kestabilan harga beras.

"Saat ini stok beras untuk kebutuhan masyarakat di Kota Kupang aman. Stok beras di subdivre Bulog di daerah-daerah juga cukup," ujarnya.

Sementara itu Bulog mendatangkan lagi sekitar 12.000 ton beras dari luar daerah untuk menambah stok di gudang.

Kepala Badan Pusat Statitisk (BPS) Nusa Tenggara Timur (NTT) Maritje Pattiwaelapia mengatakan harga beras premium pada Agustus 2018 dijual sebesar Rp10.000 per kg atau naik Rp2,95% jika dibandingkan dengan harga beras premium pada Juli sebesar Rp9.550 per kg.

Begitu juga beras medium mengalami penaikan sebesar 2,53% dari harga Rp9.350 per kg pada Juli menjadi Rp9.600 per kg pada Agustus.

Harga gabah selama Agustus sebesar Rp4.850 per kilogram (kg) naik dari posisi Juli sebesar Rp4.800 per kg atau naik sebesar 0,69%. Harga di penggilingan harga gabah pada Agustus sebesar Rp4.950 per kg, naik sebesar 3,15% jika di bandingkan Juli sebesar Rp4.900 per kg. (OL-3)