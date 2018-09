Tatjana Saphira Kenakan Tenun Sumba saat Menang di Korsel

AKTRIS Indonesia, Tatjana Saphira, 21, berhasil menyabet penghargaan Asian Star Prize di ajang Seoul International Drama Awards, yang dilaksanakan di KBS Hall, Seoul, Korea Selatan, Senin (3/9/2018) malam. Sebuah ajang yang cukup bergengsi di negara itu.

Tatjana membagikan momen membanggakan saat ia baru saja menerima penghargaan tersebut. “Had a great night and I feel very honored to receive the Asian Star Prize. Thank you so much Seoul Drama Awards 2018,” tulis Tatjana di akun Instagram-nya.

Pada kesempatan itu, ia berswafoto dengan aktor Park Seo-jeon, pemeran bos narsis di drama What’s Wrong with Secretary Kim.

Pada malam penghargaan, Tatjna tampil cantik dengan gaun hitam bermotif bunga dan tangkainya yang berwarna putih yang terinspirasi dari motif tenun Sumba. Gaun itu merupakan karya desainer kenamaan Biyan Wanaatmadja. "Bangga bisa pakai baju rancangan @biyanofficial dengan nuansa etnik dari motif tenun Sumba di acara Seoul Drama Awards 2018 semalam," tulis Tatjana. (*/H-5)