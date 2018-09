Endah N Resha Kini Punya Formasi 8 Orang

BILA biasanya kita mendengar musik duo suami istri ini minimalis dan dominan dengan petikan gitar dan bassnya, pengunjung HodgePodge Festival punya kesempatan spesial untuk mendengarkan musik baru mereka. Aransemen yang terkadang terdengar sedikit groovy, rock, elektronik, namun masih ada jiwa melownya, tetapi lebih meriah dan mengentak.

Keenam personel baru dalam format Extended ini mengisi pos drum, trumpet, dua gitar akustik, dan satu gitar elektrik, serta backing vokal.

"Mereka membangkitkan kenyamanan suami istri, menarik karena Extended kami lihat mereka bukan hanya skill, tapi secara personal dan karakter mereka," puji Endah Widhiastuti, di panggung KapalApi Grande Stage, Minggu, (2/9/2018).

Total, Endah N Resha Extended membawakan sembilan lagu. Tiga di antaranya merupakan lagu baru dari album baru mereka, yang ketiga. We, Gift and Curse, dan No Tears From My Eyes ialah anak baru mereka yang membuka aksi panggung hari terakhir HodgePodge Festival di Allianz Ecopark, Ancol, Jakarta Utara. Enam lagu sisa pun diaransemen sesuai warna Endah N Resha Extended saat ini.

Endah pun selanjutnya menyebut, ini menjadi bukti bahwa mereka tidak terjebak dalam satu genre, melainkan mereka bisa mengeksplorasi multi-genre dan tetap up to date dengan perkembangan musik saat ini. (M-2)