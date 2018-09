Indonesia Perkuat Kerja Sama Maritim Dengan Kawasan Pasifik

SEBAGAI negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara dua samudera, Indonesia senantiasa menjaga kerja sama yang baik dengan negara-negara Pasifik guna mendukung kawasan Pasifik yang aman, terbuka, maju, dan sejahtera.

Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri RI, Duta Besar Desra Percaya, yang memimpin delegasi Indonesia pada rangkaian pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi Pacific Islands Forum (KTT PIF) ke-49 di Nauru, 3-6 September 2018. Desra menekankan Indonesia merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pasifik.

“Perlu diingat, Indonesia bukan saja bagian dari kawasan Asia. Kita berbagi lautan yang sama dengan mereka, lautan Pasifik. Program prioritas pemerintah Indonesia terkait percepatan pembangunan KTI juga akan berdampak positif bagi pembangunan di kawasan Pasifik Selatan,” kata Desra dalam keterangan resmi, Selasa (4/9).

KTT PIF ke-49 bertemakan "Building a Strong Pacific: Our People, Our Islands, Our Will", membahas isu-isu yang menjadi perhatian bersama di Pasifik, antara lain keamanan regional, perubahan iklim, dan keamanan maritim. Pertemuan juga menandakan serah terima keketuaan PIF dari Samoa (2017-2018) kepada Nauru (2018-2019).

Dalam pidato pembukaan KTT PIF, Presiden Nauru Baron Divavesi Waqa menyampaikan PIF sebagai tempat bagi negara-negara Pasifik untuk menyelesaikan berbagai tantangan bersama yang dihadapi kawasan.

Sejak 2001, Indonesia rutin menghadiri pertemuan tahunan PIF bersama Mitra Dialog lainnya, termasuk Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Korea Selatan (Korsel), Jepang, dan Uni Eropa.

Indonesia selalu hadir dan berkontribusi aktif dengan bertukar pandang, berbagi pengalaman, dan menawarkan bantuan teknis dalam bentuk pelatihan dan pembangunan kapasitas dengan negara-negara Pasifik.

PIF merupakan forum kerja sama antarnegara-negara di kawasan Pasifik yang meliputi 18 negara/wilayah, yaitu Australia, Kepulauan Cook, Fiji, Polynesia Prancis, Kaledonia Baru, Kiribati, Kepulauan Marshall, Nauru, Niue, Federasi Mikronesia, Palau, Papua Nugini Selandia Baru, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Tonga, dan Vanuatu.

Forum itu didirikan pada 1971 dan bertujuan memperkuat kerja sama dan integrasi kebijakan negara-negara Pasifik guna mencapai pertumbuhan ekonomi, pembangunan berkelanjutan, tata kelola pemerintahan yang baik, serta keamanan regional bersama.

Nauru merupakan salah satu negara Pasifik yang memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Sebelumnya, Indonesia diundang khusus oleh Presiden Nauru dalam perayaan HUT Kemerdekaan Republik Nauru yang ke-50 tahun pada 31 Januari 2018, yang dihadiri Menko Polhukam Wiranto sebagai wakil Presiden RI.

Hubungan RI-Nauru saat ini telah mengalami perkembangan signifikan dengan ditunjuknya Nicholas Simeone Messet sebagai Konsul Kehormatan Nauru untuk Indonesia. (OL-2)