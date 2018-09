Disorda DKI Ajukan Kenaikan Bonus Untuk Atlet Asian Games

DINAS Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta sedang mengusulkan penaikan bonus untuk atlet dan pelatih asal Jakarta yang berhasil meraih medali pada ajang Asian Games 2018. Usulan itu sedang dibahas di DPRD DKI Jakarta untuk dimasukkan ke dalam APBD Perubahan 2018.

"Kalau DPRD setuju memberikan tambahan lebih dari ketentuan Keputusan Gubernur tahun 2018, nanti kita akan sampaikan ke Gubernur, sehingga Kepgub-nya direvisi," ujar Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda DKI Jakarta Ratiyono ketika ditemui di Balai Kota Jakarta, Senin (3/9).

Ratiyono belum mau membocorkan besaran kenaikan bonus yang diusulkan. Yang jelas, usulan kenaikan bonus juga datang dari anggota Komisi E DPRD DKI ketika mereka membahas anggaran tersebut.

"Pas rapat di Komisi E diminta naikin, saya juga sebenarnya mau menaikkan. Jadi ini seperti gayung bersambut. Kita usulkan, semoga Banggar (Badan Anggaran) menyetujui jadi nanti tinggal revisi Kepgub," jelas Ratiyono.

Pada Kepgub Nomor 1203 Tahun 2018 yang diteken Gubernur Anies Baswedan pada 21 Agustus lalu, peraih medali emas kategori perorangan di ajang tingkat Asia berhak mendapat bonus Rp300 juta. Peraih medali perak kategori perorangan Rp150 juta, dan peraih medali perunggu Rp90 juta.

Untuk kategori berpasangan di ajang tingkat Asia, peraih medali emas berhak mendapat bonus Rp240 juta per orang, medali perak Rp120 juta per orang, dan medali perunggu Rp80 juta per orang.

Sementara untuk kategori beregu di ajang tingkat Asia, peraih medali emas mendapat bonus Rp150 juta per orang, medali perak Rp75 juta per orang, dan medali perunggu Rp50 juta per orang.

Ratiyono berharap bonus ini bisa dimanfaatkan oleh atlet DKI untuk meningkatkan kompetensi mereka. Dengan demikian, mereka bisa menjaga prestasi dalam kompetisi-kompetisi lain.

Berikut ini atlet DKI Jakarta yang berprestasi dalam Asian Games dan akan mendapat bonus meliputi:

Medali emas

1. Yolla Primadona dan Hendy (Pencak Silat-Men's Double)

2. Puspa Arum Sari (Pencak Silat-Women's Single),

3. Sugianto (Pencak Silat-Men's Single)

4. Pipiet Kamelia (Pencak Silat-Women's Class D)

5. Aqsa Sutan Anwar (Jetski-Runabout Endurance)

6. Jonatan Christie (Badminton-Men's Single)

7. Marcus Fernadli Gideon (Badminton-Men's Double)

8. Jefri Ardianto (Rowing-Men's Lightweight Eight)

9. Puji Lestari (Sport Climbing-Somen's Team Speed Relay)

10. Christoper Benjamin Rungkat (Tennis-Mixed Double)

Medali perak

1. Jonatan Christie/Marcus Fernaldy Gideon/Muhammad Rian Ardiantor (Badminton-Men's Team)

2. Muhammad Rian Ardianto (Badminton-Men's Double)

3. Edgar Xavier Marvelo (Wushu-Men's Changquan)

4. Aero Sutan Azwar (Jetski-Runabout Limited)

5. Puji Lestari (Sport Climbing-Women's Individual Speed)

6. Aspar (Sport Climbing-Men's Team Speed Relay)

7. Rifda Irfanaluthfi (Artistic Gymnastic-Women's Floor)

8. Christina Kafolakari (Canoe-TBR Women's 200 m)

9. Emilia Nova (Athletics-Women's 100 m)

10. Bayu Kertanegara (Athletics-Men's 4x100 m)

11. Muhammad Sejahtera Dwi Putra (Shooting-Men's 10 m Running Target Mixed)

Medali perunggu

1. Fitriani/Ruselli Hartawan/Greysia Polii/Della Destiara/Apriyani Rahayu (Badminton-Women's Team)

2. Greysia Polii/Apriyani Rahayu (Badminton-Women's Double)

3. Achmad Hulaefi (Wushu Daoshu-Gunshu All Round)

4. Aqsa Sutan Azwar (Jetski-Runabout Limited)

5. Aspar (Sport Climbing-Men's Individual Speed)

6. Rury Andhini/Conny Eufke Sumampouw/Jemmy Boyke Bojoh/Franky Steven Karwur (Bridge-Supermixed Team)

7. Lusje Olha Bojoh/Julita Grace Joice Tueje/Robert Parasian/Taufik Gautama Asbi (Bridge-Mixed Team)

8. Lusje Olha Bojoh/Taufik Gautama Asbi (Bridge-Mixed Pair)

9. Bunga Nyimas (Skateboard-Women's Street). (Ssr/OL-6)