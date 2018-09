BPPT dan Toshiba ESS Kembangkan Pembangkit Listrik EBT

PEMERINTAH Indonesia telah menaikkan target bauran untuk Energi Baru Terbarukan (EBT) dari 19,6% menjadi 23% pada 2025. Itupun telah termaktub dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2017-2026.

Kepala BPPT Unggul Priyanto mengatakan untuk mewujudkan target bauran EBT itu diperlukan akselerasi implementasi teknologi pembangkitan energi listrik, dari sumber Energi Baru Terbarukan (EBT).

“Melalui penandatanganan MoU dengan Toshiba Jepang ini, kita berupaya Joint Research H2One, sebuah teknologi kombinasi batere dan fuel cell untuk pembangkit listrik bertenaga energi baru terbarukan atau EBT,” kata Unggul.

H2One adalah sistem terintegrasi yang menggunakan sumber energi terbarukan untuk melakukan proses elektrolisis hidrogen dari air, menyimpan dan menggunakan hidrogen dalam sel bahan bakar untuk menghasilkan tenaga listrik bebas CO2 yang stabil, ramah lingkungan, dan air panas.

Salah satu penerapan H2One adalah solusi luar-jaringan, yang dapat membantu mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan. Ini adalah sistem distribusi energi yang memungkinkan pasokan energi bersih dan stabil, tanpa ada pengaruh dari cuaca, ke pulau-pulau yang saat ini bergantung pada diesel dan sistem pembangkit lainnya seperti pembangkit tenaga uap.

"Kami yakin bahwa kemitraan kami akan menghasilkan penyediaan energi yang stabil, bersih, dan murah untuk Indonesia. Keahlian dan pengetahuan kami dalam bisnis hidrogen, dikombinasikan dengan kekayaan pengalaman teknologi BPPT di Indonesia, akan membantu mewujudkan masyarakat energi baru dengan sumber daya energi terdistribusi untuk setiap pulau.” ujar Fumio Otani, Corporate Senior Vice President, yang bertanggung jawab atas bisnis hidrogen dari ESS Toshiba.

Deputi Bidang Teknologi Informasi Energi dan Material (TIEM) BPPT Eniya L Dewi menjelaskan pihaknya akan berkontribusi dalam mengkaji potensi unggulan atau potential benefit dari penerapan teknologi H2One di Indonesia.

Pun dalam melakukan estimasi potential local content atau tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), serta membuat rencana dan strategi pengembangan teknologi tersebut di masa depan.

“Selain itu, BPPT akan berkontribusi dalam research policy, law code and standard, defining the conditions to apply in Indonesia, collecting the voice from potential customers dan tentunya basic specifications,” ucapnya.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan penetrasi pemanfaatan EBT (wind power dan Solar PV) sudah meningkat. Hal ini dibuktikan dengan large solar PV project di berbagai daerah seperti Kupang dan Sumba dan sind power di Sidrap dan Bali telahonline ke grid PLN.

“Permasalahan intermittency EBT tersebut akan menjadi beban PLN dalam mempertahankan stability digrid. Dengan melakukan manajemen energi yang baik melalui produksi hydrogen via electrolysis, hydrogen storage, fuel cell dan batere akan mampu mengirimkan energi listrik yang stabil ke jaringan PLN. Diharapkan implementasi MoU ini berupa demo plant skala utilitas (PLN) maupun riset off-grid yang dilakukan di Baron Techno Park oleh BPPT, mampu meyakinkan para pemangku kepentingan,” urainya.

Deputi TIEM juga meyakini apabila joint research ini berhasil, transfer teknologi dan peningkatan TKDN dapat dilakukan.

“Kami mengajak para stakeholders yakni asosiasi fuel cell, solar PV (AESI), energi angin (AEAI) dan PJCI (Smart Grid) untuk bersama BPPT ambil bagian dalam teknologi yang menurut saya exciting as well as challenging ini. Jangan khawatir potensi benefit-nya besar bagi Indonesia dan Jepang,” tutupnya.

Sebelum di Indonesia, Toshiba ESS telah menerapkan sistem H2One untuk berbagai aplikasi di Jepang dan terlibat dalam proyek hidrogen di Skotlandia. Toshiba ESS akan terus mendorong H2One menuju ke ekonomi hidrogen di Indonesia dan negara lain. (OL-2)