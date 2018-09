Presiden Serahkan Bonus Kepada Atlet Peraih Medali Asian Games

PRESIDEN Joko Widodo memberikan langsung bonus kepada para atlet peraih medali Asian Games di Istana Negara, Jakarta, Minggu (2/9). Penyerahan bonus juga diikuti pelatih, dan ofisial.

"Saya sampaikan kemarin kepada Menpora, bonus untuk para atlet peraih medali, saya ingin berikan secepatnya sebelum acara penutupan dilakukan," ucap Jokowi disambut tepuk tangan meriah dan wajah semringah para atlet.

Bagi atlet perorangan yang memperoleh medali emas akan mendapatkan bonus Rp1,5 miliar, medali perak Rp500 juta, dan medali perunggu Rp250 juta. Sementara bagi atlet beregu peraih medali emas akan mendapatkan bonus Rp750 juta per atlet, perak Rp300 juta per atlet, dan perunggu Rp150 juta per atlet.

Tercatat, sebanyak 199 atlet menerima bonus dari Jokowi. Mereka berhasil menyumbangkan 31 medali emas, 24 medali perak, dan 43 medali perunggu di berbagai cabang olahraga.

Jokowi mengaku masih menunggu atlet-atlet dari cabang olahraga yang berpotensi mendulang medali sebelum penutupan Asian Games 2018 nanti.

"Kalau pagi ini atau siang nanti atau sore nanti masih ada tambahan medali, akan saya berikan langsung juga di sini, tahu-tahu ada tambahan emas saya berikan di sini, siapa tahu," tandasnya.

Presiden dipastikan tidak menghadiri penutupan Asian Games sore nanti di Gelora Bung Karno. Pasalnya, ia akan meninjau proses rekonstruksi gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Seusai memberikan sambutan, Jokowi memberikan bonus kepada perwakilan atlet peraih medali secara simbolis. Dari medali emas, diwakili oleh atlet angkat besi Eko Yuli Irawan, atlet pencak silat Puspa Arum Sari, dan atlet panjat tebing Aries Susanti Rahayu.

Sementara dari kategori peraih medali perak diwakili oleh atlet angkat besi Sri Wahyuni Agustiani, atlet panjat tebing Aspar Jaelolo, dan atlet soft tennis Sie Alexander Elbert. Sedangkan, kategori medali perunggu diwakili atlet sepeda gunung Nining Purwaningsih, atlet pencak silat Amri Rusdana, dan atlet skateboard Bunga Nyimas Cinta.(OL-6)