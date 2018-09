Sukses Bangun Kerja Sama dengan Pengecer, Kangaroo Raih Penghargaan

KANGAROO semakin memperkokoh posisinya sebagai merek kasur pegas terbaik di Indonesia dan ini dibuktikan dengan penghargaan yang diraih dalam Marketing Award 2018.

Kesuksesan itu merupakan yang ketiga secara beruntun yang diraih Kangaroo dalam acara yang diinisiasi oleh Majalah Marketing.

Dalam even yang dihelat di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta tersebut, Kangaroo berhasil menjadi yang terbaik untuk kategori The Best in Market Driving Company.

Riko Barita Paulus Simanjuntak, Marketing Counsultant Kangaroo Springbed, mengatakan bahwa kesuksesan itu didapat karena perusahannya berhasil membangun kerja sama yang baik dan sinergis dengan rekan-rekan pengecer (retailer) di seluruh Indonesia.

"Kami menggunakan metode yang dinamakan 'push and pull'.

Pull itu bagaimana kami menarik pelanggan ke toko retailer, sedangkan push itu khusus untuk rekan retailer seperti mengadakan gathering dan reward-reward menarik lainnya.

Yang kami utamakan atau titik beratkan ada di bagian pull tersebut," ujar Riko dalam keterangannya, Sabtu (1/9).

Secara singkat, dijelaskan Riko, metode pull itu adalah bagaimana Kangaroo membantu para pengecer. Hubungan yang terjalin tidak sekedar produsen dan konsumen saja. Tidak hanya menjual barang, lalu putus hubungan begitu saja.

"Kami berikan bantuan kepada rekanan kami untuk menghidupkan suasana di toko sehingga bisa mengundang end user untuk datang dan membeli," jelasnya.

Bantuan yang dimaksud oleh Riko ialah Kangaroo akan terlibat langsung dengan menghadirkan program-program seperti promo in house, yaitu mobil promo, gimmick, maskot, dan flyer di toko pengecer tersebut.

"Kami juga memberikan pelatihan kepada SPG kami bagaimana bisa efektif menjual produk Kangaroo, seperti kami latih mereka agar bisa memberikan contoh merawat kasur yang baik dan benar kepada konsumen," imbuhnya.

Terkait pelayanan, Riko mengungkapkan untuk menyambut Hari Pelanggan Nasional pada September ini, pihaknya juga memberikan pelayanan ekstra kepada retailer.

Kangaroo akan mengadakan program bersih-bersih toko retailer di Pekanbaru. Sedangkan untuk end user, ada program Dr Clean yakni memberikan servis kepada konsumen yang telah membeli produk premium.

"Masih berkaitan dengan Dr Clean, akan ada demonstrasi oleh Kangaroo untuk pengaplikasian dan tata cara penggunaan Dr Clean.

Demonstrasi ini akan diadakan di salah satu mitra Kangaroo di Pekanbaru," ujarnya.

Di awal September, Kangaroo juga akan berikan penghargaan kepada putra putri karyawan yang berprestasi di wilayah Padang. Penghargaan ini akan diserahkan secara langsung oleh CEO Kangaroo Springbed Darius Cia. (RO/OL-1)