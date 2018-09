Bersaing ke Puncak Billboard 200

TIGA musisi asal Amerika Serikat ini baru saja meluncurkan album mereka, yaitu Ariana Grande, Travis Scott, dan Nicki Minaj, yang kini bersaing ketat memperebutkan posisi puncak tangga lagu Billboard 200. Saat menjadi pendatang baru, Ariana dan Travis menempati posisi 1, sedangkan Minaj berada di posisi kedua.

Sweetener

Album keempat Ariana ini dirilis pada Jumat (17/8). Ada 15 lagu di dalamnya dengan tiga lagu di antaranya berkolaborasi dengan Missy Elliott (Borderline), Nicki Minaj (The Light Is Coming), dan Pharrell

Williams (Blazed). Sebelumnya, tiga single telah diluncurkan, yaitu No Tears Left to Cry yang dirilis pada Jumat (20/4), The Light Is Coming yang dinyanyikan bersama Nicki Minaj dipromosikan pada Rabu (20/6), serta God Is a Woman yang dirilis pada Jumat (13/7).

Astroworld

Album yang diluncurkan pada Jumat (3/8) ini berisikan 17 lagu dan mendapatkan platinum di Amerika Serikat kurang dari sebulan. Dua lagu di album ketiganya yang sudah ada video klipnya ialah Butterfly Effect dan Stop Trying to be God

.

Queen

Album Queen merupakan album keempat milik Nicki Minaj. Album yang dirilis pada Jumat (10/8) ini berisi 19 lagu, termasuk Inspirations Outro. Album ini kini berada di urutan ketiga di Billboard 200.

Sebelum album ini dirilis, Nicki Minaj terlebih dulu mengeluarkan empat single, yaitu Chun-Li dirilis pada Rabu (12/4), Bed dirilis pada Kamis (14/6), Barbie Dreams dirilis pada Selasa (14/8), dan Rich Sex sebagai single promosi yang dirilis pada Sabtu (11/6).(AT/M-3)