KBRI Singapura bersama Wonderful Indonesia Kembali Mempromosikan 10 New Bali

REPLIKA Destinasi sebagian dari 10 New Bali dapat dikunjungi di “Discover Indonesia Exhibition” di Departure Hall, Terminal 3, Changi International Airport, Singapura selama 5 minggu di Terminal 3, mulai 31 Agustus - 5 Oktober 2018



Airport Changi, bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata RI dan KBRI Singapura menyuguhkan “teaser” destinasi pariwisata di Indonesia, termasuk fasilitas yang memungkinkan pengunjung memesan paket wisata ke 10 destinasi di Indonesia.

"Dengan replika beberapa icon destinasi wisata di 10 daerah tujuan wisata Indonesia, eksibisi berjudul “Indonesia is Calling” merupakan salah satu implementasi hasil retreat antara Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Lee terkait kerjasama di bidang pariwisata", terang Duta Besar RI untuk Singapura, Ngurah Swajaya pada saat Persemian Discover Indonesia Exhibition (31/8), seperti dilansir keterangan resmi Pensosbud/Ekonomi KBRI Singapura, Sabtu (1/9).



Pameran yang diselenggarakan di Changi dimaksudkan untuk menjaring tidak hanya 5,5 juta penduduk, permanent resident di Singapura, tetapi juga menjaring 16 juta wisatawan asing yang berkunjung ke Singapura. Target tersebut termasuk sekitar jutaan penumpang transit di Airport Changi.



Sebagai international hub, Changi International Airport sudah tujuh kali memenangkan gelar "The Best Airport" dunia dari Skaytrax dan Frekuensi traveler via Changi juga jumlahnya jutaan.

"Konsep yang dikembangkan Changi tidak hanya terbatas sebagai bandara, namun juga destinasi kuliner dan belanja bagi warga di Singapura, sehingga changi buka hampir 24 jam," tambah Dubes Ngurah Swajaya.

Bandara Changi juga menghubungkan penerbangan internasional dengan 13 kota di Indonesia. Setiap minggunya terdapat 521 penerbangan Singapura ke Indonesia.

"Sebagaimana yang disampaikan Menteri Arif Yahya, Singapura dijadikan hub atau connector atau gate menuju "the world next door" Indonesia. Dari Singapura, hanya dengan 45 menit menggunakan kapal Ferry bisa ke Batam atau Bintan, dan dengan penerbangan 50 menit bisa ke Belitung, maka wisman sudah dapat menikmati keindahan pariwisata Indonesia. Maka dari itu, Wonderful Indonesia wajib hadir di sana," lanjut Duta Besar Ngurah Swajaya.



Pada “Indonesia is Calling” Exhibition di Terminal 3 Bandara Changi, replika destinasi wisata yg ditampilkan adalah Bandung, Medan, Belitung, Jogjakarta, Padang, Lombok dan Labuan Bajo. Selain itu, terdapat juga area bermain anak-anak yang mengambil konsep pasar malam dengan menghadirkan beberapa permainan tradisional khas Indonesia.



Aktivasi kegiatan selama pameran antara lain pentas seni budaya, promosi produk dan kuliner, promosi paket wisata seperti “Hot Deals” serta promo tiket penerbangan Singapura ke beberapa kota di Indonesia.

Indonesia is Calling Exhibition dibuka secara resmi oleh Duta Besar Ngurah Swajaya, Mr. Wong Woon Liong, Senior Adviser of Changi Airport Group serta Ibu Ni Wayan Giri Adyani, Plt. Deputi Pengembangan Pemasaran I pada tanggal 31 Agustus 2018, Terminal 3 keberangkatan Changi Airport, Singapore. (RO/OL-3)