Berhasil dalam ASEAN Single Window, Dukungan AS Harus Lebih Dalam

TAHUN 2018 ini, ASEAN dan AS merayakan 41 tahun hubungan dialog formal. Kemitraan kedua belah pihak ini telah berkembang dari waktu ke waktu dalam sektor ekonomi, perdagangan dan hubungan investasi.

Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Chan Chun Sing mengatakan total perdagangan barang antara ASEAN dan AS tumbuh sebesar 10% menjadi US$233,1 miliar hingga 2017, menjadikan AS sebagai perdagangan terbesar ketiga mitra ASEAN. Untuk AS, ASEAN adalah mitra dagang terbesar keempatnya.

Investasi langsung asing (FDI) mengalir dari AS ke ASEAN sebesar US$5,4 miliar pada 2017, menempatkan AS sebagai yang keempat terbesar ASEAN sumber eksternal FDI.

"Prospek ekonomi ASEAN cukup menjanjikan. Hari ini, ASEAN adalah ekonomi terbesar keenam di dunia, dengan sebuah gabungan PDB sebesar US$2,55 triliun dan pasar kolektif lebih dari 600 juta konsumen," ujar Chan Chun Sing dalam sesi ASEAN Economic Ministers - United States Trade Representative (USTR), Singapura, Sabtu (1/9).

Hadir dalam kesempatan tersebut Duta Besar Jeffrey Gerrish, Wakil Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat atau United States Trade Representative (USTR) dan Delegasi AS.

ASEAN diproyeksikan menjadi pasar tunggal terbesar keempat pada tahun 2030, setelah Uni Eropa, Amerika Serikat dan Tiongkok.

Populasi muda di kawasan itu, ditambah dengan kelas menengah yang sedang tumbuh dan meningkatnya urbanisasi juga akan menempatkan ASEAN sebagai sumber penting permintaan global.

AS berada dalam posisi yang baik untuk memanfaatkan fundamental dan peluang ekonomi yang kuat di kawasan ini.

"Memperdalam hubungan lebih lanjut akan memungkinkan kedua belah pihak untuk lebih sepenuhnya menyadari potensi dan posisi ASEAN yang lebih baik untuk jangka panjang bersama," ulasnya.

Dukungan dan keterlibatan AS di kawasan ini telah berkontribusi pada upaya integrasi regional ASEAN. Misalnya, mewujudkan ASEAN Single Windows adalah salah satu kunci prioritas untuk Kepemimpinan Singapura.

AS telah memberikan bantuan yang tak ternilai untuk mendukung ASEAN dalam upaya ini melalui Konektivitas AS-ASEAN melalui Perdagangan dan Program investasi (AS-ACTI).

ASEAN Single Window adalah platform online untuk mempercepat bea cukai izin melalui pertukaran informasi elektronik lintas batas. Sekarang operasional antara lima Negara Anggota ASEAN (AMS), dan AMS yang tersisa akan segera naik.

ASEAN Single Window, setelah terbentuk sepenuhnya, akan mengurangi biaya transaksi untuk bisnis dan memfasilitasi lebih baik pembukaan barang di ASEAN.

Dalam nada yang sama, ASEAN dan AS telah mengeksplorasi cara-cara baru untuk meningkatkan kerja sama yang saling menguntungkan.

Perulangan berikutnya dari Kerangka Kerja Perdagangan dan Investasi ASEAN-AS 2018 - 2019 atau ASEAN-US Trade and Investment Framework Arrangement (TIFA) dan Keterlibatan Ekonomi yang Diperluas atau the Expanded Economic Engagement (E3) akan mencakup bidang kerja sama baru seperti kerja sama bioteknologi pertanian.

"Kami menantikan dukungan lanjutan AS untuk ASEAN dan juga Kepemimpinan Singapura, serta keterlibatan di wilayah ini saat kami mengambil langkah yang berarti di putaran berikutnya dari kerja sama," tukas Chan Chun Sing. (OL-3)