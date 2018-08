Memulai Hidup Baru dengan Cara tidak Biasa

MARIE Kondo, konsultan berbenah asal Jepang, memperkenalkan metode merapikan yang ampuh tiada duanya bernama Konmari. Keampuhan metode ini makin marak dirasakan di Indonesia, tepatnya setelah buku The Life-Changing Magic of Tidying Up diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Indonesia pada 2016.

Khoirun Nikmah yang akrab disapa Nikmah, membaca buku tersebut dan terkesima. Ia dan suaminya pun mempraktikkan metode ini. Efek metode KonMari tidak hanya tampak pada fisik rumahnya yang jauh lebih rapi, tetapi Konmari ini juga mampu mengubah cara pandang, sikap, dan bahkan menuntaskan pergulatan masa lalunya yang menjadi momok hidupnya.

"Ketika kecil, saya pernah menjadi tukang bersih-bersih di beberapa rumah orang, mulai dari tetangga, saudara, bahkan guru sekolah. Jika Marie Kondo melakukan hobinya itu lantaran keluarganya sibuk dengan urusannya masing-masing, saya justru melakukannya sebab melihat nenek saya," kata Nikmah.

Nenek yang biasa dipanggilnya Emak mencari penghidupan dengan memanfaatkan berbagai keterampilan rumah tangga yang dimilikinya, termasuk ketika dipanggil orang untuk masak maupun berbenah.

Emak juga punya kegiatan rutin, yaitu mengunjungi rumah buyut untuk berbenah. Rumah Buyut sangat besar dan memiliki banyak kamar, perabot, serta gudang. Dari sanalah dia melihat emak merapikan segalanya, dan sejak itu pula dia selalu dilibatkan untuk sekadar bantu-bantu.

"Jadi, benar apa yang dikatakan oleh Marie Kondo bahwa kita baru memulai hidup yang sebenar-benarnya setelah kita berbenah total," ungkap alumnus Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya itu.

Melalui buku ini, Nikmah mengajak lebih banyak lagi mereka yang ingin berproses dan menerapkan nilai Konmari bersama-sama. Dimulai dari membandingkan Konmari dengan beberapa model decluttering (berbenah) lainnya hingga akhirnya mantap berpegang pada metode ini. Dengan telaten, Nikmah memberi penyesuaian pada ide awal metode ini sesuai dengan kondisi di Indonesia.

Judul : Konmari Mengubah Hidupku

Penulis : Khoirun Nikmah

Penerbit : Bentang Pustaka

Terbit : September 2018

Tebal : 180 halaman