Hasil Investasi Taspen Semester I Capai Rp4,15 Triliun

PT Taspen (persero) mencatatkan posisi keuangan perusahaan yang cukup kuat pada laporan keuangan per 31 Juli 2018. Hal itu ditunjukkan dengan capaian total aset sampai akhir Juli 2018 sebesar Rp230,77 triliun, atau meningkat 6,19% dengan capaian 91,20% dari target rancangan kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) 2018.

Selain itu, hasil usaha sebesar Rp288,50 miliar, dengan pencapaian 41,58% dari target yang ditetapkan pada RKAP 2018. “Pencapaian ini juga ditopang dengan hasil investasi sampai akhir Juli 2018 sebesar Rp4,15 triliun, dengan pencapaian 46,48% dari target yang ditetapkan pada RKAP 2018,” ujar Direktur Utama PT Taspen Iqbal Latanro dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (31/8).

Di samping capaian kinerja yang positif, pada pertengahan April lalu, Taspen juga berhasil meraih sertifikasi ISO versi terbaru dari Tuv Nord Indonesia, ISO 9001:2015, dengan menerapkan sistem manajemen mutu untuk proses bisnis inti perusahaan, yaitu layanan Klim THT dan pensiun dengan dukungan data yang akurat pada kantor cabang PT Taspen (persero). Sertifikat itu diberikan dengan mencakup kantor pusat Taspen dan 9 kantor cabang di berbagai daerah.

Dalam kaitan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Taspen juga meluncurkan Taspen Corporate University. Fungsi Corporate University ialah memberikan pembelajaran dan pelatihan yang komprehensif kepada setiap karyawan Taspen agar dapat berkembang sesuai misi perusahaan.

Sebelumnya, pada awal 2018, Taspen juga mendapatkan penghargaan best partnership program and community development in insurance and financial services category serta innovative company in pension insurance sector dari majalah Warta Ekonomi.

Capain kinerja yang positif itu diiringi dengan semakin meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan Taspen kepada peserta. Saat ini Taspen telah memiliki 57 kantor cabang dan 15.146 titik layanan yang tersebar di seluruh Indonesia, bekerja sama dengan 45 perbankan dan 1 pos.

“Taspen berkomitmen melayani peserta yang berjumlah 6,7 juta orang yang terdiri dari 4,1 juta orang peserta aktif dan 2,6 juta orang pensiunan yang tersebar di seluruh Tanah Air,” pungkas Iqbal. (Uud/E-3)