Harga Daging Ayam Potong Meroket Hingga Rp50 ribu

HARGA daging ayam potong di sejumlah pasar di Batam naik Rp50 ribu per kilogram (Kg). Padahal harga normal ayam berada di kisaran Rp32 ribu per kg s/d Rp40 per kg. Kenaikan ini sudah hampir sepekan terjadi di sejumlah pasar di daerah ini.

Pedagang ayam potong mengaku, harga ayam masih tinggi, karena selain stok minim juga karena harga sudah tinggi dari distributor. Alasan distributor karena harga pakan ayam juga melampung tinggi.

"Kami dapatnya sudah harga tinggi, mau tidak mau kami harus menaikan harga juga untuk mendapatkan sedikit keuntungan. Sulitnya ketika sudah naik mau turun itu butuh waktu juga, kami pun harus menjelaskan kembali kepada pembeli," kata Amir salah seorang pedagang ayam potong di pasar Puja Bahari Nagoya, Kecamatan Lubuk Baja, Batam, Jumat (31/8).

Hal yang sama juga terjadi pada harga sayur mayur dan kebutuhan sehari-hari di beberapa pasar. Pantauan Media Indonesia, harga sayur mayur yang mengalami kenaikan terjadi di pasar Pagi Sei Jodoh, Tiban Center, dan Batu Aji Batam.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam Zarefriadi mengatakan untuk harga kebutuhan bahan pokok yang dijual pedagang saat ini masih stabil. Kenaikan masih dinilai wajar karena hal ini terkait dengan pakan ternak yang diakui diakui pedagang sebagai salah satu pemicu kenaikan harga.

"Harga ayam masih tinggi. Ini tidak bisa kami pungkiri akan tetapi jika terus berlanjut mungkin kami tidak bisa toleransi. Sementara ini, masih terus kami pantau," katanya.

Sementara itu, harga cabai merah di harga Rp34 ribu hingga Rp38 ribu, cabai hijau Rp35 ribu sampai Rp38 ribu, cabai rawit Thailan Rp60 ribu dan cabai rawit Jawa Rp33 ribu hingga Rp36 ribu per kilonya.

Kacang panjang per Kg Rp7 ribu, kangkung Rp4 ribu, bayam Rp4 ribu dan sawi Rp4 ribu per Kg. Sementara timun Rp12 ribu per Kg, terong Rp10 ribu, sayur buncis Rp16 ribu dan brokoli Rp42 ribuLanjutnya, kedelai Rp9 ribu-Rp10 ribu per kg.

Harga gula pasir Rp12 ribu per kg, tepung terigu Rp7 ribu per kg, minyak goreng kemasan Rp12 ribu per kg dan minyak goreng curah Rp12 ribu per kg.

Sementara harga ikan antara lain, ikan tongkol per kilogramnya Rp25- Rp35 ribu, selikur Rp22 sampai Rp35 ribu, selar Rp50 ribu hingga Rp65 ribu dan kembung Rp40 ribu sampai Rp45 ribu, semua tergantung dari kondisi ikan. (OL-3)