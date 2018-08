Presiden Lepas Pasukan Perdamaian Indonesia ke Kongo-Lebanon

PRESIDEN Joko Widodo melepas kontingen Garuda yang menjadi pasukan perdamaian Indonesia ke Kongo dan Lebanon.

"Hari ini, Indonesia berbangga bukan hanya karena prestasi atlet kita di Asian Games, bukan hanya atas 30 medali emas yang mereka raih sampai hari ini tapi Indonesia juga bangga akan melepas kontingen Garuda untuk misi perdamaian, bangga untuk misi perdamaian di Republik Demokratik Kongo dan Lebanon," kata Presiden Joko Widodo di Pusat Misi Pemeliharaaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI) Sentul, Bogor, Jumat (31/8).

Dua pasukan yang diberangkatkan adalah Satuan Tugas (Satgas) Rapid Deployment Battalion (RDB) Kontingen Garuda XXXIX-A Kongo dalam misi MONUSCO (The United Nations Organization Stabilization Mission In the Democratic Republic of the Congo) yang terdiri atas 850 personel TNI termasuk 22 personel perempuan).

Pasukan tersebut berasal Angkatan Darat (644), Angkatan Laut (135) dan Angkatan Udara (71) yang diberangkatkan menggunakan pesawat.

Selanjutnya ada satuan tugas Marine Task Force (MTF) untuk United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), kontingen Garuda XXVIII-K Lebanon berjumlah 120 personel TNI AL.

Mereka akan berangkat menggunakan KRI Sultan Hasanuddin yang bertugas di Laut Mediterania, menggantikan 120 personel sebelumnya.

"Hari ini Indonesia bangga turut menjaga perdamaian dan ketertiban dunia yang itu adalah amanat konstitusi kita sebagai wujud kontribusi Indonesia untuk dunia yang sekaligus kita ingin mengharumkan nama baik bangsa dan negara," tambah Presiden.

Menurut Presiden, kontingen Garuda telah ikut dalam pasukan perdamaian PBB di Sinai sejak 1957, hanya sejak 1 dekade sejak kemerdekaan Indonesia.

Sejak 1957, Indonesia telah mengirimkan lebih 38 ribu pasukan perdamaian PBB. Saat ini, Indonesia masuk dalam jajaran 10 besar jajaran pengirim pasukan perdamaian PBB. Dengan keberangkatan pada Jumat (31/8), pasukan Indonesia yang bertugas saat ini adalah 3.552 personel, artinya telah mencapai 88,3% dari target 4.000 personel yang ditargetkan.

"Saya perintahkan, saya instruksikan agar target 4.000 (pasukan) segera tercapai, yang juga membanggakan, kontingen Garuda juga akan menggunakan produk strategis dalam negeri dalam menjalankan tugasnya, menggunakan alutsista (alat utama sistem pertahanan) buatan anak bangsa ini sekaligus menjadi etalase bagi keandalan industri produk strategis Indonesia," ungkap Presiden.

Presiden juga menyampaikan rasa bangga atas kiprah kontingen Garuda di berbagai misi PBB karena selalu diterima dan dihargai oleh masyarakat setempat.

"Garuda Indonesia selalu dapat berbaur dengan masyarakat sekitar, menghormati adat istiadat masyarakat lokal. Peranan Indonesia tidak terbantahkan, Indonesia punya kredensial, Indonesia memiliki rekam jejak, Indonesia memiliki sejarah panjang, sekali lagi ini adalah kepercayaan bagi bangsa Indonesia sekaligus amanah yang harus kita pikul dan kita tunaikan bersama," tegas Presiden.

Turut hadir dalam upacara pelepasan itu Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Komandan PMPP TNI Brigjen TNI Victor H. Simatupang, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno L Marsudi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan para pejabat lainnya. (OL-2)