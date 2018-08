Perluasan Ganjil Genap Ubah Wajah Lalu Lintas

PERLUASAN kebijakan ganjil genap diklaim membawa dampak baik. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kinerja lalu lintas, kualitas udara, dan tingkat pengguna angkutan umum mengalami perubahan positif.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan kecepatan rata-rata di koridor ganjil genap mengalami peningkatan sebesar 37%. Sementara itu, waktu tempuh rata-rata di koridor ganjil genap mengalami penurunan 23%.

"Lalu kecepatan rata-rata di 41 koridor atau di 106 jalan prioritas DKI Jakarta mengalami peningkatan sebesar 26%," kata Andri dalam keterangan tertulis, Jakarta Pusat, Jumat (31/8).

Tingkat kecelakaan selama perluasan ganjil genap juga mengalami penurunan sebanyak 20%. Lalu pelanggaran Ganjil Genap turun sebanyak 10%.

Adapun peningkatan penggunaan TransJakarta mengalami peningkatan sebesar 40%. Lonjakan penumpang juga terjadi Perum Pengangkut Penumpang Djakarta (PPD) sebesar 29%.

"Penumpang Bus Sinar Jaya mengalami peningkatan sebesar 6%," ungkap Andri.

Sementara itu, kualitas udara di kawasan Bundaran HI membaik dengan penurunan konsentrasi CO sebesar 1,7%, konsentrasi NO turun 14,7% dan THC turun 1,37%. Peningkatan kualitas udara juga terjadi di kawasan Kelapa Gading.

"Di sana terjadi penurunan konsentrasi CO sebesar 1,15%, konsentrasi NO turun 7,03%, dan N02 turun sebesar 2,01%," pungkas dia. (Medcom/OL-3)