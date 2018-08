Liverpool akan Jamu Chelsea di Piala Liga

BIG match langsung tersaji di babak ketiga Cacabao Cup atau Piala Liga Inggris. Chelsea akan berhadapan dengan Liverpool.

Keduanya bakal bertarung di Anfield pada akhir September mendatang. Tidak seperti Piala FA, apabila laga berakhir imbang akan langsung dilanjutkan ke babak tambahan.

Pertandingan lainnya, pertandingan tidak kalah menarik akan tersaji di Old Trafford saat Manchester United menjamu Derby County. Sebab, Jose Mourinho bakal kembali bersua Frank Lampard yang kini menjadi manajer Derby.

Pertemuan dua tim satu kota juga banyak tersaji. Arsenal misalnya, akan berhadapan dengan Brentford, sementara Millwall akan menjamu Fulham.

Berikut hasil lengkap undian Piala Liga Inggris 2018--2019:

West Brom vs Crystal Palace

Arsenal vs Brentford

Burton Albion vs Burnley

Wycombe Wanderers vs Norwich City

Oxford United vs Manchester City

West Ham United vs Macclesfield Town

Millwall vs Fulham

Liverpool vs Chelsea

Bournemouth vs Blackburn Rovers

Preston North End vs Middlesbrough

Wolverhampton Wanderers vs Leicester City

Tottenham Hotspur vs Watford

Blackpool vs Queens Park Rangers

Everton vs Southampton

Manchester United vs Derby County

Nottingham Forest vs Stoke City (Medcom/OL-2)