Mencicipi Kue Bulan khas Festival Musim Gugur

MINGGU kedua Agustus merupakan perayaan festival Musim Gugur atau yang lebih dikenal Festival Kue Bulan bagi etnis Tionghoa. Festival ini merupakan perayaan pascapanen.

Sesuai namanya, festival ini tidak lengkap tanpa kue bulan (Moon Cake). Tidak perlu jauh ke Tiongkok, sejumlah hotel bintang 5 turut meramaikan festival ini. Salah satunya Pearl Chinese Restaurant di hotel JW Marriott Jakarta.

Restoran ini memiliki 6 jenis kue bulan dengan cita rasa isian yang menarik. Ada White Lotus and Truffle with Single Egg Yolk, Peach and Orange with Single Egg Yolk, White Lotus with Double Egg Yolk, Bamboo Charcoal with Pandan and Coconut, Red Bean, dan Green Tea.

Secara umum, kulit kuenya yang tipis nan gurih dan isian yang tebal. Isiannya manis yang pas dipadukan dengan masing-masing isian, ada kacang merah, kuning telur, teh hijau, hingga pandan kelapa.

Mudah

Cara membuatnya cukup mudah, namun butuh ketelitian. Bahan kulitnya terbuat dari tepung terigu, gula sirup, dengan minyak kacang. Setelah teraduk rata, adonan kulit kue bulan tersebut didiamkan selama 45-60 menit agar teksturnya tidak lengket.

Sedangkan isinya mudah dan bisa ditemukan di supermarket. Seperti pasta kacang merah dan teh hijau. Sebelum dimasukan ke dalam kulit, pasta itu dicampur dengan kuaci hingga memberikan tekstur.

"Dalam membuat kue bulan yang perlu diperhatikan adalah komposisi adonan kulit dan isian harus pas, sehingga dapat dimasukan ke cetakan dengan sempurna. Serta proses pemanggangan juga harus diperhatikan," ujar Dimsum Chef Pearl Chinese Restaurant JW Marriott Jakarta, Deddy Ishariantho kepada Media Indonesia, Rabu (29/8).

Ada dua sesi pemanggangan. Sesi pertama dipanggang dengan suhu 170 derajat celsiun selama 10 menit. Setelah dikeluarkan dan diberi kuning telur, dipanggang lagi selama 5 menit dengan suhu 165 derajat celsius. Namun butuh waktu 8 menit lebih lama untuk kue bulan isi kuning telur.

"Cara agar kue bulan yang isian kuning telur tidak amis adalah, kuning telur tersebut yang akan digunakan diberi minyak wijen dan arak. Hal tersebut akan menghilangkan bau amis sehingga tidak mempengaruhi rasa," imbuh Chef Deddy.

Dipadukan Teh

Cita rasa kue bulan akan semakin nikmat bila dipadukan dengan teh. Ada beberapa jenis teh yang cocok. Misalnya Kings tea yaitu teh campuran teh oolong dan gingseng sangat cocok dipadukan dengan kue bulan White Lotus and Truffle with Single Egg Yolk dan White Lotus with Double Egg Yolk.

Lalu ada Osmanthus tea yang terbuat dari bungan osmanthus yang harum. Teh ini cocok dipadukan dengan red bean moon cake. Black tea cocok dipadukan dengan Peach and Orange with Single Egg Yolk. Anda dapat menikmati perpaduan aneka teh dengan kue bulan tersebut di Moon Cake Gallery yang berada di area lobi hotel JW Marriott Jakarta.

Ada dua pilihan paket, Ruby dan Jade. Paket Ruby berisi 4 kue bulan ukuran besar yang dijual seharga Rp.498.000+, sedangkan paket Jade menawarkan enam (6) kue bulan kecil dengan 6 pilihan rasa yang berbeda seharga Rp 478.000+. Anda dapat membelinya di Pearl Chinese Restaurant dan juga di Moon Cake Gallery yang terletak di area lobi hotel JW Marriott Jakarta sejak 24 Agustus 2018 sampai 24 September 2018. (M-3)