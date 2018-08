Travis Scott Rajai Billboard 200

ALBUM Astroworld milik Travis Scott selama dua pekan terakhir memuncaki tangga Bilboard 200. Album yang dirilis pada 3 Agustus 2018 ini langsung menduduki peringkat pertama begitu memasuki Billboard 200 pada 18 Agustus 2018.

Album berisi 17 single ini fenomenal. Pasalnya, album ini mendapat platinum di Amerika Serikat dalam waktu kurang dari sebulan.

"Travis Scott's 'Astroworld' is now eligible for Platinum in the US (Album Astroworld milik Travis Scott sekarang memenuhi syarat untuk Platinum di AS)," dikutip dari akun Twitter @chartdata yang ditulis 27 Agustus 2018.

Lagu-lagu dalam album itu sudah dirilis Scott dalam bentuk audio di Youtube. Dua single sudah ada video klipnya yakni Butterfly Effect dan Stop Trying to be God.

Album ini merupakan album ketiga Scott, setelah album pertamanya Huncho Jack, Jack Huncho (2017) yang berkolaborasi dengan Quavo. Album keduanya berjudul Birds in the Trap Sing McKnight (2016).

Di Billboard 200 saat ini, album Astroworld terus bersaing ketat dengan album Queen milik Nicki Minaj. Posisi ketiga ditempati Drake dengan album Scorpion. (M-3)