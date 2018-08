ASEAN Harus Perkuat Kerja Sama dengan Plus Three Countries

KERANGKA kerja sama ASEAN Plus Three menjadi mekanisme kerja sama yang penting, dan telah berkontribusi menjadikan East Asia sebagai mesin penting bagi pertumbuhan ekonomi global.

Sejak didirikan pada 1997, kerja sama ASEAN Plus Three telah diperluas dan diperdalam untuk mencakup spektrum yang luas daerah, mulai dari politik dan keamanan ke ekonomi, dan bahkan sosial budaya.

Di bidang ekonomi, kerja sama ASEAN Plus Three kerangka kerja terlihat pada masalah ekonomi, keuangan, pariwisata, pertanian dan kehutanan, energi dan mineral, dan pengembangan kecil dan perusahaan ukuran menengah.

"Untuk memperkuat kerja sama ekonomi di antara ASEAN Plus Three dan untuk mendorong hubungan yang lebih erat di antara sektor swasta dalam hal ini wilayah, East Asia Business Council (EABC) didirikan pada bulan April 2004," ujar Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Chan Chun Sing, dalam the 21st AEM Plus Three Consultation di Singapura, Kamis (30/8).

Sejak itu, EABC secara teratur menyediakan sektor swasta umpan balik dalam mempromosikan perdagangan intra-regional dan arus investasi, termasuk Regional Comprehensive Economic yang sedang berlangsung Negosiasi kemitraan (RCEP).

"Kerja sama ekonomi di antara negara-negara kita telah memberikan manfaat nyata bagi ekonomi dan masyarakat kita,"

Perdagangan dan investasi antara ASEAN dan tiga negara tambahan yaitu Korea, Tiongkok dan Jepang terus tumbuh meskipun ketidakpastian dalam ekonomi global.

Pada 2017, total perdagangan antara ASEAN dan Plus Three Countries meningkat 16,1% menjadi US$807 miliar, mewakili 31,6% dari total perdagangan barang dagangan ASEAN. Investasi Langsung Asing (FDI) yang mengalir dari Plus Three Countries ke ASEAN mencapai US$29,9 miliar pada 2017, menyumbang 21,8% dari total arus masuk FDI ke ASEAN.

Tumbuhnya ketegangan dalam ekonomi global ditambah dengan munculnya teknologi baru dan ekonomi digital telah membawa baik risiko maupun peluang baru.

"Dalam konteks ini, penting bagi ASEAN untuk tetap berkomitmen untuk memperdalam dan memperluas hubungan ekonomi kita. ASEAN tetap teguh dalam mengejar ekonomi yang lebih kuat kerja sama dengan Plus Three Countries," tambahnya.

ASEAN-China FTA, Ekonomi Komprehensif ASEAN-Jepang Kemitraan, dan FTA ASEAN-Korea adalah mekanisme penting bagi ASEAN untuk menumbuhkan perdagangan intra-regional dan membangun pasokan yang lebih kuat rantai.

"Kami secara kolektif telah meningkatkan upaya untuk menyimpulkan secara substantif Perundingan RCEP. ASEAN berharap dapat bekerja secara konstruktif dan pragmatis dengan Tiongkok, Jepang dan Korea untuk memberikan hasil yang baik untuk Perundingan RCEP pada akhir tahun ini," ulasnya.

Pada saat yang sama, di tengah-tengah lingkungan geopolitik yang berubah dengan cepat, kita harus secara kolektif menjunjung sistem perdagangan multilateral dan mempertahankan komitmen kita untuk perdagangan bebas dan terbuka.

"Dengan pemikiran ini kami akan mendekati pertemuan kami hari ini, di mana kami akan meninjau kemajuan kami sejauh ini dan akan membahas kegiatan kerja sama baru, serta Program Kerja Kerja sama Ekonomi ASEAN Plus Three untuk 2019-2020 untuk memandu kami kerja sama selama dua tahun ke depan. Saya yakin bahwa diskusi kita hari ini akan semakin memperkuat kerangka kerja sama ekonomi ASEAN Plus Three, dan membawa hubungan kita ke tingkat yang lebih tinggi," tutup Chan Chun Sing. (OL-3)