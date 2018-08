Gubernur BI Tekankan Pentingnya Riset Dalam Pengambilan Kebijakan

GUBERNUR Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menekankan bahwa kebijakan yang dirumuskan BI harus didasarkan pada kajian dan riset yang mendalam. Oleh karena itu, diperlukan standar riset internasional dalam meningkatkan kualitas kebijakan.

Terlebih saat ini perekonomian dunia menghadapi ketidakpastian yang semakin tinggi bersumber dari pertumbuhan ekonomi global yang tidak seimbang, rencana kenaikan suku bunga bank sentral AS, dan ketegangan perdagangan dunia.

"Tantangan menjaga stabilitas perlu direspon dengan baik. BI merespon hal tersebut melalui bauran kebijakan Bank Indonesia," ujar Perry dalam Konferensi Internasional mengenai Bulletin of Monetary Economics and Banking (BMEB) yang mengambil tema 'Maintaining Stability and Strengthening Momentum of Growth Amidst High Uncertainty', Kamis (30/8).

Kebijakan yang ditempuh BI antara lain mencakup kebijakan moneter, nilai tukar, pendalaman pasar keuangan, dan makroprudensial. Dalam implementasi bauran kebijakan bank sentral, hal selanjutnya yang penting menurutnya adalah sinergi dan koordinasi dengan Pemerintah dan lembaga terkait.

Pihaknya juga menekankan pentingnya landasan riset yang mendalam untuk penyusunan bauran kebijakan. Konferensi yang berlangsung pada 29-31 Agustus 2018 tersebut juga membahas hasil call for paper BEMB edisi ke 12 dari para peneliti domestik maupun internasional.

"Terkumpul sekitar 180 karya tulis ilmiah dan melalui suatu proses seleksi oleh dewan reviewer, terpilih 60 paper terbaik yang terdiri dari 36 karya peneliti Indonesia dan 24 karya peneliti internasional," paparnya.

Untuk itu, BI berkomitmen meningkatkan kualitas riset dan jurnal BI. BMEB diharapkan dapat menjadi peer-reviewed journal dengan reputasi dan menjadi referensi di tingkat internasional. BMEB pun diharapkan mampu mendukung peneliti Indonesia untuk dapat menerbitkan tulisan ilmiah dalam jurnal berkualifikasi internasional. Selain itu, BMEB diharapkan akan memperkaya khazanah pengetahuan dan memperkuat kualitas pengambilan kebijakan di bidang ekonomi dan keuangan.

Dengan diskusi intensif antara akademisi, peneliti, pembuat kebijakan dan berbagai pemangku kepentingan, konferensi ini diharapkan akan turut mempertajam perumusan kebijakan ekonomi serta meningkatkan pemahaman akademisi dan masyarakat dalam menyikapi dinamika kondisi ekonomi dan keuangan yang tengah dihadapi saat ini. (RO/OL-7)