Film Dokumenter The World Behind The Teenage Psychic Dibuat

MELANJUTKAN kesuksesan serial drama Mandarin yang tayang pada 2017, The Teenage Psychic, HBO Asia, Rabu (29/8), mengumumkan dimulainya produksi dokumenter original terbaru, The World Behind The Teenage Psychic. Dokumenter tersebut akan tayang pada akhir tahun ini di platform on-air, online dan on-demand HBO Asia.

The World Behind The Teenage Psychic merupakan dokumenter original HBO Asia yang menggali lebih dalam tentang tradisi dan budaya berdasarkan serial The Teenage Psychic.

Pengambilan gambar dilakukan seluruhnya di Taiwan. Film dokumenter Mandarin berdurasi panjang itu mengekplorasi beberapa praktik perdukunan unik yang ada di Taiwan, membawa penonton dalam sebuah perjalanan melalui ritual dan kepercayaan sepanjang Bulan Hantu (Ghost Month).

Ghost Month merupakan puncak dari kalender tahunan bagi para arwah– dimana gerbang neraka konon terbuka dan para arwah memasuki kehidupan mereka.

Menggabungkan kemeriahan, The World Behind The Teenage Psychic menampilkan karakter berbeda dalam mengekplorasi perpaduan antara ajaran Tao, Buddha, Cerita Rakyat Tiongkok dan sistem kepercayaan setempat yang terus berkembang di dunia modern Taiwan.

Salah satu karakter dalam dokumenter ini adalah aktris dan penyanyi terkenal Taiwan, Nana Lee yang juga berperan di The Teenage Psychic.

Lee tumbuh dalam lingkungan budaya dan kepercayaan klenteng. Bersama keluarganya yang mengalami kesusahan dan kehilangan orang yang dicintainya, Lee mengunjungi kota kelahirannya di Nantou dan kembali mengenang masa lalunya.

Membeberkan masa lalu dan masa kini, serta memiliki ikatan langsung dengan serial original The Teenage Psychic, pandangan Lee yang unik menghadirkan kisah pribadi tentang bagaimana tradisi dapat bertahan dalam kehidupan dan kematian di Taiwan masa kini.

Sepanjang dokumenter, para pengikut dan pemuja berbagi pemikiran mereka tentang mengapa praktik seperti ini masih relevan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, sementara para akademis menjabarkan bagaimana dan mengapa kepercaan terhadap arwah masih mengakar kuat dalam struktur masyarakat modern. (RO/OL-2)