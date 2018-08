Snoop Dogg Luncurkan Buku Masak

SNOOP Dogg, 46, yang dikenal sebagai rapper dari Amerika Serikat segera merilis karya terbarunya. Namun, kali ini bukan merilis single atau duet, rapper satu ini akan merilis buku memasak.Namun, kali ini bukan merilis single atau duet, rapper satu ini akan merilis buku memasak.

Buku memasak berjudul From Crook to Cook, karya laki-laki yang bernama lengkap Cordozar Calvin Broadus Jr yang akan dirilis pada Oktober mendatang itu akan menyajikan beragam menu untuk dicoba. Dilansir dari The Guardian, menu yang disajikan Snoop mulai boga bahari, seperti lobster thermidor sampai waffle yang empuk.

"Kamu tahu kan dapurku berasap. Aku bicara tentang buku memasak yang keren dengan resep favoritku, kalian mau?" ucap Snoop melalui unggahan Instagram-nya.

Keahlian memasak sang produser rekaman sekaligus aktor itu tidak perlu diragukan. Ia bahkan memiliki acara memasak bareng Martha Stewart. Snoop pernah mendampingi Martha Stewart dalam program Martha and Snoop's Potluck Dinner Party sejak 2016. Serial mereka bahkan meraih nominasi Emmy Awards pada 2017.

Sosok Snoop sering dikaitkan dengan kegemarannya mengonsumsi kanabis.

Namun, semua resep yang ia sajikan di buku tersebut bebas dari kanabis. Resep-resep itu juga dijamin praktis dan antigagal. (H-1)