Program OK OCE belum Menunjukkan Hasil

KETUA Fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut Program One Kecamatan One Center Entrepreneurship (OK OCE) belum bisa dibawa ke ranah nasional. Pasalnya, program OK OCE yang kini sedang dirintis di DKI Jakarta belum bisa disebut berhasil.

"Targetnya 250 ribu orang selama lima tahun, yang kita lihat mereka mengelola dan mengoordinasi pengusaha UMKM dalam bentuk OK OCE. Tapi itu barangnya sudah ada, artinya bukan ciptakan wirausaha baru," kata Gembong, kemarin.

Menurut Gembong, program OK OCE akan sia-sia jika dijadikan program nasional. Kendati begitu, dia mempersilakan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang kini maju menjadi bakal calon wakil presiden untuk memasukkan OK OCE ke program andalannya pada Pilpres 2019 nanti.

"Misalkan saya datang ke Jawa Tengah, ketika ditanya OK OCE di Jakarta bagaimana? Saya jawab, di Jakarta saja gagal kok, ngapain, kan gitu ," ujar dia.

Sebanyak 42 ribu orang kini sudah mendaftar sebagai peserta OK OCE secara daring. Namun, baru 150 orang yang mendapat pinjaman modal.

Ketua Umum Perkumpulan Gerakan OK OCE (PGO), Faransyah Jaya mengatakan permodalan ialah tahap terakhir dari pendampingan yang diberikan pada program OK OCE. Ada tujuh tahap atau 'Tujuh Langkah Pasti akan Sukses (7 PAS)' yang harus dilalui para anggota.

"Yang sudah terima pinjaman permodalan masih sedikit, kalau enggak salah 150 orang," ujar Faransyah di Balai Kota Jakarta.

Di kesempatan itu, Faransyah juga menambahkan, Pemprov DKI akan mengambil alih janji yang kadung pernah diucapkan Sandiaga, yakni memberangkatkan umrah pendaftar nomor urut ke-40 ribu Program OK OCE. Janji Sandiaga kala itu, yakni akan mengongkosi peserta memakai uang pribadinya sendiri.

"Rencananya pemenuhan janji itu akan diambil alih oleh Pemprov," kata Faransyah.

Pemprov mengambil alih, sambungnya, lantaran Sandiaga mundur dari jabatannya. Sandiaga berjanji akan memberangkatkan umrah pendaftar ke-40 ribu jika dia muslim. Jika peserta kristiani, dia akan diberangkatkan pergi ke Yerusalem atau tempat suci lain yang sesuai agama si pendaftar.

Sandiaga juga telanjur berujar akan memberikan hadiah pelesiran ke Bangkok bagi pendaftar ke-39.999 dan 40.001.