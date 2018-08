Meski Gagal Raih Medali, Odekta Catat Waktu Terbaik di Asian Games

PELARI Indonesia Odekta Elvina Naibaho gagal menyumbangkan medali emas di Asian Games 2018. Namun, saat turun di nomor lari 5 ribu m (5 km) pada Selasa (28/8) di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, atlet yang berusia 26 tahun itu berhasil mencatatkan waktu terbaiknya, yakni 17 menit 20,90 detik ketika finis di urutan ke-12 dari 15 pelari.

"Saya senang, karena baru pertama kali tampil di Asian Games, tapi bisa dapat catatan waktu terbaik. Padahal target saya hanya 17 menit 30 detik. Mungkin karena pelari lain lebih cepat, jadi saya makin terpacu," ujar Odekta yang catatan waktu terbaik sebelumnya di nomor 5 ribu hanya 17 menit 51,77 detik.

Sementara pelatih Odekta, Wita Witarsa, mengatakan bahwa anak asuhnya memang melakukan hal yang tidak diinstruksikan olehnya.

"Saya minta 85 detik per putaran. Tapi, dia menaikkan kecepatan hingga bisa 80 detik per putaran. Pun begitu, dia juga tidak mungkin mengejar lawannya yang sudah bisa 70 detik per putaran," kata Wita.

Selain Odekta, penampilan gemilang juga ditunjukkan oleh tim estafet campuran (4x400m relay) yang walau finis di urutan terakhir, tapi membuat catatan waktu terbaik, yaitu 3 menit 29,96 detik. Sebelumnya, Gusti Ayu Mardili Ningsih dkk memiliki catatan waktu 3 menit 38,29 detik.

"Kami juga tidak menyangka bisa cetak waktu yang lebih cepat dari target. Kan latihan baru dua pekan sebelum pertandingan. Ini kami langsung tanding dan tidak ada uji coba terlebih dahulu," kata Ningsih yang merupakan pelari kedua. "Kami juga minta maaf karena belum bisa menyumbangkan medali emas," imbuh dia.

Pada saat yang sama, ada tiga wakil Indonesia dari cabang olahraga atletik lainnya yang juga gagal mencetak prestasi terbaik. Mereka, ialah Siti Nazirah Napisatul Munawaroh (lempar lembing), Diva Renata Jayadi (lompat galah), dan Bayu Kertanegara (lari 200 m). Khusus untuk Bayu, dia gagal di babak semifinal. Sedangkan Diva dan Siti sudah sampi di partai puncak. (OL-1)