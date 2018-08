CFFD Gelar International Open Forum Kedua

CORPORATE Forum for Community Development (CFCD) berkolaborasi dengan Badan Standardisasi Nasional dan didukung BUMN, swasta, serta lembaga pemerintah dan nonpemerintah akan menggelar The 2nd International Open Forum (IOF) 2018 bertema Towards world sustainability in excellence.

Diinisiasi PPO SAG Expert Indonesia, pertemuan tahunan itu akan digelar di Bali pada 29-30 Oktober 2018, dan dilanjutkan International Training Workshop on ISO 26000 SR untuk Penguatan CSR, dan ISO 20400 Sustainable Procurement untuk Penguatan nilai dan Manajemen Pengadaan. Acara akan dihadiri delegasi dari 20 negara.

IOF ialah agenda tahunan PPO terkait dengan review perkembangan ISO 26000 sebagai peranti pencapaian SDGs. “Setelah publikasi pada 2010, ISO 26000 jadi mainstreaming isu penguatan kinerja organisasi,” ujar Ketua Steering Committee dan ISO 26000 PPO SAG Expert Indonesia Suharman Noerman melalui keterangan resminya, Selasa (28/8). (E-3)