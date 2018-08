Mengintip Cuplikan Game of Thrones

SERIAL yang paling ditunggu-tunggu Game of Thrones (GoT) pasti akan tayang tahun depan. Secuplik tayangan iklan HBO di kanal Youtube semakin memperkuat kepastian itu.

"Serial Epic Fantasi, Game of Thrones akan kembali tayang dalam enam episode, musim kedelapan dan final pada 2019," diterjemahkan dari laman HBO.

Para punggawa yang akan bekerja di balik layar dalam serial tersebut pun telah dirilis. Yakni David Benioff & D.B. Weiss, David Nutter, serta Miguel Sapochnik di bagian sutradara, David Benioff & D.B. Weiss, Bryan Cogman dan Dave Hill di bagian penulis skenario.

David Benioff, D.B. Weiss, Carolyn Strauss, Frank Doelger, dan Bernadette Caulfield akan memegang kendali sebagai produser eksekutif dan Bryan Cogman, Guymon Casady, Vince Gerardis and George R.R. Martin menduduki Co-executive producers.

Enam episode pamungkas ini diyakini banyak memberikan kejutan. Pasalnya sejumlah tokoh GoT akan banyak yang meninggal.

Dalam video berdurasi 1 menit 40 detik, HBO mempromosikan GoT bersama beberapa serial lainnya yang bakal tayang pada 2019, seperti Big Little Lies, True Detectives, The Duece, The Shop, Camping, Room 104, My Brilliant Friend, Barry, hingga Veep. (M-3)