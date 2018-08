Asian Games Dongkrak Penumpang Trans-Jakarta

PENYELENGGARAAN Asian Games 2018 di Jakarta berkontribusi positif bagi PT Transportasi Jakarta (Trans-Jakarta). Perhelatan olahraga terbesar di Asia tersebut mendongkrak jumlah pelanggan bus Trans-Jakarta.

Pada Senin (28/8) kemarin, Trans-Jakarta melayani 676.493 penumpang, naik signifikan dibandingkan sebelum penyelenggaraan Asian Games 2018 dengan rata-rata 600 ribu penumpang.

“Ini pencapaian yang luar biasa, menciptakan rekor baru,” ujar Direktur Utama Transjakarta Budi Kaliwono, di Jakarta, Selasa (28/8).

Ia optimistis pelanggan Trans-Jakarta masih akan meningkat karena penyelenggaraan Asian Games 2018 masih berlangsung hingga 2 September mendatang. Peningkatan pelanggan didukung oleh seluruh layanan Trans-Jakarta, seperti Bus Rapid Transit (BRT), non-BRT, dan program One Karcis One Trip (OK-OTrip). Serta layanan Stasiun Palmerah-Gelora Bung Karno (GBK), inner GBK, dan outer GBK yang jumlahnya telah mencapai 35 ribu pelanggan.

Ketersediaan layanan Trans-Jakarta tersebut tak hanya membantu masyarakat dalam menyaksikan setiap pertandingan di venue, tetapi juga bagi para atlet yang berkompetisi.

"Trans-Jakarta sebagai BUMD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen mendukung dan menyemarakkan perhelatan Asian Games 2018,” ungkapnya.

Khusus untuk atlet dan ofisial Asian Games 2018, Trans-Jakarta menyiapkan 350 unit bus khusus untuk mengantar dan menjemput para atlet dari Wisma Atlet ke setiap venue pertandingan. Untuk layanan reguler selama Asian Games 2018, Trans-Jakarta menyediakan 1.750 bus.

Hal itu didukung pula dengan layanan gratis di seluruh jaringan Trans-Jakarta selama delapan hari yakni pada 17 Agustus 2018, 18 Agustus 2018, 19 Agustus 2018, 22 Agustus 2018, 25 Agustus 2018, 26 Agustus 2018, 1 September 2018, dan 2 September 2018. (OL-7)