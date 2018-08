KARS Serahkan Akreditasi Internasional untuk RS Saiful Anwar Malang

UNTUK keempat kalinya, Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) menggelar pertemuan ilmiah tahunan dan Semiloka Akreditasi Rumah Sakit Nasional (PITSELNAS). Momentum PITSELNAS IV yang berlangsung 27-29 Agustus 2018 di ICE BSD, Tangerang, Banten ini pun menjadi penting karena mulai tahun ini standar akreditasi rumah sakit Indonesia mengacu pada the International Society for Quality in Health Care atau ISQua.

Ketua Eksekutif KARS Sutoto mengatakan standar tersebut mengacu kepada pelayanan dan penyediaan sarana-prasarana yang berpusat pada pasien (patient centered care), sehingga kebutuhan pasien pun menjadi salah satu acuan penting dalam manajemen layanan dan pengadaan sarana-prasarana di rumah sakit.

"Bila sebelumnya paradigma yang berkembang itu adalah pasien membutuhkan dokter, melalui standarisasi yang baru ini, pasien dijamin untuk mendapatkan haknya. Sekarang pun sudah banyak ditenpel di rumah sakit, berupa papan pengumuman berisi hak-hak pasien," kata Sutoto di sela-sela PITSELNAS IV di Tangerang, Banten, Senin (27/8).

KARS pun terus mendorong rumah sakit di Indonesia untuk memiliki akreditasi terkait layanan dan sarana-prasarana.

Dari sekitar 2.800 RS di Indonesia, Sutoto mengungkapkan baru sekitar 60% yang memiliki akreditasi. Sisanya, belum terakreditasi karena berbagai sebab, salah satunya karena belum memiliki dana untuk melakukan pengadaan sarana-prasarana sesuai kriteria akreditasi.

Saat ini, KARS memberlakukan akreditasi berupa Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit Edisi-1 (SNARS edisi 1) yang merupakan standar akreditasi yang mengacu pada ISQua. Dalam standarisasi tersebut, juga terdapat akreditasi internasional yang bisa diraih oleh RS di Indonesia.

Saat ini, hanya 1 RS, menurut penilaian KARS, yang berhak mendapatkan akreditasi internasional, yaItu RS Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur.

Penyerahan sertifikat akreditasi internasional itu dilakukan di sela-sela ajang PITSELNAS IV di ICE BSD. RS Saiful Anwar, lanjut Sutoto telah melakukan sejumlah perubahan radikal dalam manajemennya sehinnga bisa mendapatkan akreditasi internasional.

"Syarat untuk bisa mendapatkan akreditasi internasional adalah telah lulus paripurna, Sarpras yang ada sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2017 soal Sarpras, dan medium untuk pengelolaan limbah rumah sakit. RS Saiful Anwar melakukannya dengan baik," ujar Sutoto.

Selain penyerahan sertifikat akreditasi internasional. Ajang PITSELNAS IV juga memberikan penghargaan berupa KARS Awarda kepada 3 RS yang punya inovasi terkait layanan RS. Salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur.

RSUD Blambangan dinilai KARS punya inovasi menarik bagi pasien peserta BPJS karena pasien bukan hanya tidak harus menunggu lama, tapi juga disediakan jalur cepat bagi pasien BPJS yang punya kebutuhan khusus seperti orang lanjut usia dan penyandang disabilitas.

Ke depan, KARS terus mendorong RS untuk meningkatkan kualitas layanan. "Kami mendorong RS di era digital mengembangkan aplikasi yang bisa digunakan oleh pasien untuk mendaftar, jadi prosesnya mudah dan pasien bisa mengatur waktu datang ke RS, tak perlu lagi mengantri dan menunggu lama," tandas Sutoto. (OL-2)